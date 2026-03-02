Enoturismo en bodegas bonaerenses: ¡vamos a brindar, mi amor!

En el mes de la vendimia, nueve destinos en la provincia de Buenos Aires para saborear y maridar buenos vinos.

Martes 3, a las 19:00, en Bodega Gamboa.

Escalada, el Pueblo Turístico de Zárate con historia viva y buena mesa

Trabajo entre viñedos por la noche, cosecha compartida y cena en el medio del campo. Entrada con reserva previa. Se suspende por lluvia.

Sábado 7, a las 10:00, en Viñedos Nueva Corinema, Pueblo Turístico Altamira.

Jornada artística con el desarrollo de talleres de distintas disciplinas y exposición de cierre. Abierta al público.

Más información y reservas: https://www.instagram.com/nuevacorinema/?hl=es.

Cooperativa de la Costa en Berisso

Sábados 14 y 21, a las 11:00, en Cooperativa de la Costa. Punto de encuentro en av. Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye la degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata.

Más información: https://www.instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

Vinos y Turismo Rural en Brandsen

Sábados y domingos, en estación Gómez, Brandsen.

Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

Experiencias Bodega Boutique Bonaerense en Las Flores

las flores la planqueada PRENSA 1300x934

Sábados, a las 19:00, en Bodega La Blanqueada, paraje La Blanqueada, zona rural, Las Flores.

Visita guiada a la zona de elaboración de vinos y a la cava recubierta en bioconstrucción. Incluye la degustación de dos etiquetas, acompañada por una picada con productos regionales y un plato principal.

Más información: https://www.instagram.com/lablanqueadalf/?hl=es

Bodega Cordón Blanco en Tandil

Martes a viernes, a las 11:00; sábados, a las 11:00 y a las 15:00; domingos, a las 11:00, en calle Galicia 1150, Tandil.

Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de uno a cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30. Con reserva previa y cupos limitados.

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

Bodega Saldungaray en Tornquist

TORNQUIST BODEGA SALDUNGARAY PRENSA 1300x934 copia

Visitas guiadas, jueves a domingos, de 11:00 a 18:00; catas dirigidas, viernes y sábados a las 19:00, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray, Tornquist. Solo con reserva previa.

Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

Enoturismo y Turismo Rural en Mercedes

Sábados y domingos, de 11:30 a 19:00, en Bodega Pampa, calle 607 s/n Tomás Jofré, Mercedes.

Visitas guiadas, degustaciones, almuerzos gourmet y tapeo. Evento sujeto a condiciones climáticas. Con reserva previa.

Más información: https://www.instagram.com/bodega.pampa/

Bodegas Las Antípodas, en Junín

JUNIN ANTIPODAS PRENSA 1300x934 copia

Sábados, a las 19:00, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia. Entradas anticipadas con cupos limitados.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

Fuente Agencia DIB