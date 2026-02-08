Dufaur, el Pueblo Turístico de Saavedra con las sierras en todas sus ventanas

La Isla es el parque de Dafaur que cuenta con una enorme pileta.

A 50 kilómetros de Pigüé y a unos 100 de Bahía Blanca, Dufaur -en el municipio de Saavedra- tiene el privilegio de estar ubicado en el valle entre los sistemas de Ventania y Pillahuincó . Por eso las vistas de los cerros desde las calles del pueblo son espectaculares.

El pueblo nació alrededor de la estación del Ferrocarril Sud (inaugurada en 1884) y su nombre homenajea a Amancio Dufaur , un pionero de la zona. Aunque la estación lleva el nombre de Amancio, el verdadero impulsor del trazado urbano del pueblo fue su hijo, Juan Manuel Dufaur , quien en 1903 realizó el loteo oficial de las tierras alrededor de la estación. Luego donó los terrenos para los edificios públicos: la escuela, el destacamento policial y la plaza.

Lo que Juan Manuel no pudo es conservar la pronunciación de su apellido - ”Dufór” - ya que prácticamente todos los 180 habitantes del pueblo lo pronuncian como se escribe: Dufaur.

Como en tantos otros pueblos, el tren de pasajeros -que unía Constitución con Bahía Blanca- dejó de pasar en los años 90. Volvió a circular hace cinco años hasta que por un descarrilamiento en marzo de 2023 el servicio se cortó definitivamente. Cada tanto, eso sí, circula algún convoy de carga. Por eso es que la Estación - corazón del pueblo de quince manzanas - se conserva en excelente estado.

La plaza de Dufaur.

Un pueblo turístico distinto

Dufaur tiene un plus que lo diferencia de todos los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia: las visitas teatralizadas. Los vecinos se organizaron para que el pueblo mismo sea el escenario. Y son dueños de las casas y comercios quienes, de forma espontánea y sin guion rígido, salen a la calle a contar anécdotas de sus antepasados, en un recorrido que nace en la estación y tiene 5 cuadras de historia.

Una curiosidad: Dufaur tiene un vecino ilustre y famoso en estos días, el comodoro retirado Antonio José Mauad. Héroe de Malvinas fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate. A sus 72 años, acaba de reasumir como director del Servicio Meteorológico Nacional.

Otra particularidad del pequeño pueblo es que como se encuentra al pie de las sierras y cerca del arroyo Sauce Dulce, cuenta con recomendables alojamientos, es decir, que se puede hacer base en Dufaur.

La Modera, el almacén de Ramos Generales.

Qué otros lugares conocer en Dufaur

El Balneario La Isla: es un parque recreativo arbolado con un piletón de 25 x 12 metros que se alimenta de agua de manantial.

A la hora de la buena mesa, Dufaur es parte de la zona productora de los mejores quesos y embutidos del sur bonaerense. Y también de cría de ovinos, por algo allí se celebra la Fiesta del Cordero al Disco.

La Moderna: un antiguo almacén de ramos generales con paredes de barro y aberturas de madera originales que estuvo cerrado mucho tiempo. Un pecado visitarlo sin probar sus picadas de campo.

El Rancho de Barro: es una de las pocas construcciones de barro y paja originales de la región que todavía se puede visitar.

Las construcciones de época: casas de principios de siglo XX con fachadas de ladrillo visto y grandes ventanales, típicas de la arquitectura ferroviaria inglesa.

La Isla es el parque de Dafaur que cuenta con una enorme pileta.

Cómo llegar

Dufaur está a 608 kilómetros del AMBA. Por la RN Nº 205 hasta el empalme con RN Nº 33 a la altura de Guaminí. Desde allí pasando por Pigüé continuar 41 kilómetros hasta el acceso de Dufaur, Desde Bahía Blanca son 90 kilómetros por la RN Nº 33.

