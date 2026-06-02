Zona Fría: junta de firmas, presión de intendentes y la vía judicial en la mira

El proyecto de ley que restringe la llamada "Zona Fría" , que buscará ser aprobado en el Senado en los próximos días, sigue sumando rechazo en el interior bonaerense, con firmas , campañas de concientización y presión de intendentes , porque la iniciativa impactará en fuertes subas tarifarias en 94 municipios .

El proyecto que impulsa la administración de Javier Milei, como viene informando Agencia DIB, propone achicar el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, establecido en 2002, y que se concentraba en las provincias de la Patagonia (incluía sólo al municipio bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe .

Es decir, quedarían afuera alrededor de 3.350.000 de hogares de las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como la gran mayoría de Buenos Aires (1.240.000 de usuarios de 94 municipios), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis . Para esos hogares, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%.

El esquema actual se debería financiar con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas a todos los usuarios del país ($ 460.000 millones). Sin embargo, en 2025 este fondo no le alcanzó al Gobierno para cubrir los subsidios de zonas frías. Le costó $200.000 millones, que es lo que buscará ahorrar.

Reclamos de intendentes y vecinos

Mientras los gobernadores del Norte Grande buscarán tener una posición conjunta sobre los cambios en el régimen, en la provincia de Buenos Aires intendentes, organizaciones de usuarios y concejos deliberantes avanzan con campañas de recolección de firmas, petitorios, movilizaciones y la posibilidad de recurrir a la Justicia.

En los últimos días se multiplicó la recolección de firmas de las diferentes Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y organizaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa. Hubo campañas en Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado, La Costa, entre otras comunas. La idea es llevar miles de firmas al Congreso.

Más allá de las firmas, también los jefes comunales meten presión. Francisco Echarren, de Castelli, donde el Concejo aprobó el repudio a la eliminación, calificó de “caraduras” a los funcionarios nacionales y resaltó que hasta los ediles que apoyaron a Milei repudiaron la quita. Mientras su par de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, calificó la propuesta como “una locura”, el Foro de Intendentes radicales se sumará al “frazadazo” que se hará frente al Congreso ante el debate de la ley.

Otro de los intendentes que se refirió al tema fue Federico Susbielles, de Bahía Blanca, que deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia si avanzan en la quita del beneficio. “No nos vamos a resignar. Por eso vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses”, dijo.

Cuáles son los municipios que perderían la Zona Fría

Con los cambios, se estima que más de 1,69 millones de hogares de la zona fría ampliada con ingresos de más de $ 4,1 millones (tres canastas básicas) perderán los subsidios. Mientras tanto, lo mantendrán 1,8 millones de hogares en las zonas de severidad climática. Habrá que ver, en definitiva, cómo funciona el reempadronamiento.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

Fuente: Agencia DIB