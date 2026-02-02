lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026 - 09:44

Vuelve a dirigir el Servicio Meteorológico Nacional un excombatiente de Malvinas

Antonio José Mauad, militar retirado de la Fuerza Aérea, había renunciado en agosto al Servicio Meteorológico Nacional cuando su idoneidad fue cuestionada por entidades profesionales.

Por Agencia DIB
Mauad regresa al Servicio Meteorológico Nacional. Fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate por su labor en la Guerra de Malvinas.

NA

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación del militar retirado Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien había renunciado a ese mismo cargo en agosto pasado tras las críticas sobre su idoneidad técnica hechas por profesionales del sector.

El nombramiento fue formalizado a través del Decreto 77/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y especifica que Mauad ejercerá la función con carácter "ad honorem" y rango de Subsecretario, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años.

Héroe de Malvinas

Mauad es veterano de guerra de Malvinas y militar retirado de la Fuerza Aérea. Durante el conflicto de 1982, fue navegante de los bombarderos Canberra MK-62 y recientemente fue condecorado con la "Medalla Honor al Valor en Combate". Es licenciado en Sistemas Meteorológicos.

Su regreso se concreta luego de cinco meses de acefalía en el organismo. En agosto había presentado su renuncia en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), entidad había advertido que Mauad no reunía los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera, informó NA.

La reincorporación de Mauad se da con el desembarco de Presti al Ministerio de Defensa. De inmediato, el CAM reiteró que el requisito de idoneidad técnica "no es un formalismo administrativo, sino un elemento central para garantizar la capacidad técnica, científica y operativa del organismo".

Fuente: Agencia DIB

Temas
Paritarias: Kicillof convocó a los estatales bonaerenses para retomar las negociaciones

