Crotto, el Pueblo Turístico de Tapalqué que rinde homenaje a sus mujeres

La Fiesta de la Mujer Campesina le dio otra identidad a Crotto.

Equidistante de Tapalqué, Olavarría y Azul, Crotto conserva su aire de paz rural característico de sus 115 años de historia. Porque si bien se fundó de manera oficial el 23 de octubre de 1914, su verdadero nacimiento se dio en 1911, con la llegada del Ferrocarril Sud.

Turismo Termal (3) De Tapalqué a San Clemente, las termas más populares de la provincia

Recibió su nombre por José Camilo Crotto, quien fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1918 y 1921. Este mandatario trascendió en la historia por sancionar un decreto que permitía a los trabajadores rurales (los “golondrinas”) viajar gratis en los trenes de carga para ir a las cosechas. Cuando los guardatrenes veían a estos trabajadores en los techos de los vagones, decían: "Estos viajan por Crotto" . Con el tiempo, la palabra "croto" pasó a designar a alguien linyera o mal vestido.

Durante mucho tiempo se pensó que se bautizó Crotto a este pueblo turístico porque esa familia había donado las tierras para la estación. Sin embargo, en 2012, una investigación realizada por alumnos de la escuela secundaria local demostró que el predio había sido otorgado por la Compañía de Tierras del Sur.

Así como el tren trajo progreso y desarrollo económico, los habitantes de Crotto -hoy, unos 300- sufrieron un duro golpe cuando el servicio de pasajeros, primero (en 1975), y el de carga, después (en la década del 80), dejaron de circular.

Ante la adversidad los crottenses decidieron hacerse fuerte en su mayor virtud, mantener sus tradiciones camperas. La Estación, por ejemplo, se transformó en el Museo Municipal Comunitario donde se guarda la historia de cada familia, sus fotos y utensilios, sus trajes y, junto a todo eso, recuerdos de los años en que pasaba el tren.

crottovista aérea rs Vista aérea de Crotto y sus diagonales. @turismopba

En la avenida principal, de tierra, está la “Esquina de los Almacenes”, donde permanecen la Vieja Fonda, el Almacén de Ramos Generales Zoppiconi y la Despensa (donde funcionaba la panadería). Otra característica es que las calles tienen nombres de vecinos, elegidos por vecinos, considerando lo que ellos dieron para el pueblo.

En los últimos años Crotto se ha vuelto una escapada ideal para combinar con la visita a las Termas de Tapalqué, que están a media hora en auto. Es el contraste perfecto: el relax y buena mesa.

La Fiesta de la Mujer Campesina

plaza-de-Crotto-Mujer-campesina rs La Estatua de la Mujer Campesina, en la plaza principal. @turismopba

El nacimiento de esta celebración nació en un aula de la Escuela de Educación Secundaria N°1 de Crotto. En 2014, un grupo de alumnos y docentes comenzó a trabajar en un proyecto de investigación sobre la identidad local.

Los chicos notaron algo: en el campo, siempre se homenajeaba al "gaucho", al "peón" o al "patrón", pero la figura de la mujer -que no solo trabajaba a la par en el campo, sino en el hogar, la salud y la educación- estaba invisibilizada.

Crotto biblioteca estación rs En la biblioteca se conserva la historia de Crotto. @turismopba

Al año siguiente se inauguró en la plaza de Crotto la Estatua de la Mujer Campesina, la primera de este tipo en la provincia. Y en 2016, con el apoyo de la comunidad y la municipalidad de Tapalqué, se organizó la primera fiesta oficial.

Hoy, mientras se espera la edición 11 de la Fiesta de la Mujer Campesina, es una celebración que ya forma parte del calendario bonaerense. Cuenta con Desfile de Mujeres a Caballo, reconocimiento a las mujeres destacadas de la comunidad, música folclórica, kermesse, parrilladas y la estrella del paseo gastronómico: las empanadas de cordero cortadas a cuchillo.

Cómo llegar

Crotto se encuentra a 307 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por RN N° 205 hasta el kilómetro 189, RP N° 51 hasta Tapalqué y luego acceso a Crotto.

Fuente: Agencia DIB