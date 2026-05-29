A 9 días del Mundial, los 13 bonaerenses de Scaloni para ganar otra Copa

Ya falta muy poco para que comience el Mundial. El jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca -que tantos buenos recuerdos nos trae-, a las 16, hora argentina, se enfrentarán México y Sudáfrica. Y cinco días después, será el debut de la selección del DT Lionel Scaloni, equipo cuya mitad exacta son bonaerenses.
El fixture de la selección nacional
El equipo argentino integra el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Argelia, Austria y Jordania. Estos son los días, los horarios (siempre en nuestro huso) y los estadios de los partidos de la primera ronda:
- Fecha 1: Argentina vs. Argelia
- Día: Martes 16 de junio
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
- Fecha 2: Argentina vs. Austria
- Día: Lunes 22 de junio
- Hora: 14:00 (hora de Argentina)
- Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)
- Fecha 3: Argentina vs. Jordania
- Día: Sábado 27 de junio
- Hora: 23:00 (hora de Argentina)
- Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)
Los 13 bonaerenses de la Scaloneta
La lista definitiva de la Selección nacional está compuesta por 26 jugadores de los cuales solo dos -Gonzalo Montiel, en River, y Leandro Paredes, en Boca- participan de la Liga argentina.
La mitad exacta -13- son de la Provincia de Buenos Aires. Luego hay 3 cordobeses, 2 de CABA, 2 de Santa Fe, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Tucumán, 1 de Corrientes y 1 de Tenerife (España). Estos son bonaerenses que viajan al Mundial (8 de ellos, nacidos en el Gran Buenos Aires).