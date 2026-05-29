martes 02 de junio de 2026
29 de mayo de 2026 - 15:10

A 9 días del Mundial, los 13 bonaerenses de Scaloni para ganar otra Copa

La mitad de los 26 designados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 nacieron en la Provincia de Buenos Aires. De ellos, 8 son del Conurbano, en tanto que Bahía Blanca, Mar del Plata, 25 de Mayo, La Plata y San Nicolás tienen un representante cada uno. Además, el fixture de la Scaloneta.

Por Agencia DIB
Lionel Scaloni quiere volver a ganar la Copa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni quiere volver a ganar la Copa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ya falta muy poco para que comience el Mundial. El jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca -que tantos buenos recuerdos nos trae-, a las 16, hora argentina, se enfrentarán México y Sudáfrica. Y cinco días después, será el debut de la selección del DT Lionel Scaloni, equipo cuya mitad exacta son bonaerenses.

Más noticias
Lionel Scaloni anunció los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026.

Scaloni definió la lista de 26 convocados para el Mundial
Cuti Romero y Nahuel Molina, dos de los futbolistas que llegan al Mundial en plena recuperación.

Argentina llega a Kansas con bajas y dudas: el parte médico que inquieta a Scaloni

El fixture de la selección nacional

El equipo argentino integra el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Argelia, Austria y Jordania. Estos son los días, los horarios (siempre en nuestro huso) y los estadios de los partidos de la primera ronda:

  • Fecha 1: Argentina vs. Argelia
    • Día: Martes 16 de junio
    • Hora: 22:00 (hora de Argentina)
    • Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
  • Fecha 2: Argentina vs. Austria
    • Día: Lunes 22 de junio
    • Hora: 14:00 (hora de Argentina)
    • Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)
  • Fecha 3: Argentina vs. Jordania
    • Día: Sábado 27 de junio
    • Hora: 23:00 (hora de Argentina)
    • Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)

Los 13 bonaerenses de la Scaloneta

La lista definitiva de la Selección nacional está compuesta por 26 jugadores de los cuales solo dos -Gonzalo Montiel, en River, y Leandro Paredes, en Boca- participan de la Liga argentina.

La mitad exacta -13- son de la Provincia de Buenos Aires. Luego hay 3 cordobeses, 2 de CABA, 2 de Santa Fe, 1 de La Pampa, 1 de San Luis, 1 de Entre Ríos, 1 de Tucumán, 1 de Corrientes y 1 de Tenerife (España). Estos son bonaerenses que viajan al Mundial (8 de ellos, nacidos en el Gran Buenos Aires).

Arqueros

  • Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) Mar del Plata, PBA
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) La Plata, PBA
  • Juan Musso (Atlético Madrid) San Nicolás, PBA

Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate) La Matanza, PBA
  • Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) Rafael Calzada, PBA
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella) Villa Fiorito PBA

Mediocampistas

  • Leandro Paredes (Boca Juniors) San Justo, PBA
  • Enzo Fernández (Chelsea) San Martín, PBA
  • Valentín Barco (Racing Estrasburgo) 25 de Mayo, PBA
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami) Sarandí, PBA

Delanteros

  • Nicolás González (Atlético Madrid) Escobar, PBA
  • Thiago Almada (Atlético Madrid) Ciudadela, PBA
  • Lautaro Martínez (Inter Milán) Bahía Blanca PBA

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Scaloni definió la lista de 26 convocados para el Mundial

Argentina llega a Kansas con bajas y dudas: el parte médico que inquieta a Scaloni

La selección de Scaloni partió hacia el Mundial: la ilusión levanta vuelo

Pipinas: el pueblo turístico de Punta Indio rescatado por la solidaridad de los vecinos

Mar de Las Pampas buscará un lugar en los Best Tourism Villages 2026

Menú bonaerense: puchero criollo con todo y para todos

Astor Birra, una cervecería artesanal de La Plata, fue elegida la mejor de Argentina y Sudamérica

Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

Milo J: el pibe de Morón que no olvida sus orígenes ni su compromiso social

Fin de semana con cine, tango, jazz, mitos, carreras y el cumpleaños de Chascomús

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La recaudación le ganó a la inflación por primera vez en nueve meses, impulsada por Ganancias.

La recaudación le ganó a la inflación por primera vez en nueve meses