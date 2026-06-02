martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 09:13

Renunció el presidente del ENRGE, el nuevo ente regulador del gas y la electricidad, a menos de un mes de asumir

Néstor Marcelo Lamboglia dejó la conducción del organismo por una interna dentro del directorio. Quedó a cargo el vicepresidente, Vicente Serra.

Por Agencia DIB
Néstor Marcelo Lamboglia es ahora el expresidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

Néstor Marcelo Lamboglia es ahora el expresidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).

Néstor Marcelo Lamboglia presentó este lunes su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el Gobierno para unificar la regulación de ambos servicios públicos. Ahora quedó a cargo del ente su exvicepresidente, Vicente Serra.

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La salida de Lamboglia se produjo a menos de un mes de haber sido designado para el cargo y en medio de una fuerte interna dentro del directorio. Según trascendió, la renuncia tuvo lugar a partir de una disputa con Marcelo Alejandro Nachón, vocal del ente y exinterventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Las diferencias entre ambos funcionarios se remontaban incluso a la etapa previa a la constitución formal del ENRGE y se profundizaron durante las últimas semanas.

La decisión fue comunicada por Lamboglia al resto de los integrantes del directorio este lunes. Además, formalizó su salida mediante un memo enviado a través del sistema oficial de Gestión Documental Electrónica (GEDO).

Cambio de conducción

Tras la renuncia de Lamboglia, el vicepresidente del organismo, el ingeniero Vicente Serra, quedó al frente del ENRGE de manera inmediata.

El ente regulador se encuentra actualmente en pleno proceso de organización institucional luego de la unificación de los organismos que supervisaban por separado los servicios de gas y electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente por un período de cinco años, el mandato más extenso dentro del directorio. Antes de asumir esa función, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El directorio

La estructura de conducción del ENRGE fue establecida mediante el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025, que dispuso la designación de sus autoridades.

Además de Lamboglia como presidente, el directorio estaba conformado por:

Vicente Serra, vicepresidente, con un mandato de cuatro años.

Marcelo Alejandro Nachón, vocal primero, con un período de tres años.

Griselda Lambertini, vocal segunda, con un mandato de dos años.

Héctor Sergio Falzone, vocal tercero, con funciones por un año.

Ahora Serra quedó a la cabeza.

Fuente: Agencia DIB

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