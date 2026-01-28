miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 09:58

De Pilar a Italia: a los 17 años, Annika Paz es la nueva estrella del Inter de Milán

Con una meteórica carrera que hace acordar a la de Lionel Messi, Annika Paz llega a Milán con el récord de ser la goleadora más joven de la selección argentina.

Por Agencia DIB
Annika Paz, la estrella de Pilar que va a triunfar en Italia.

Inter de Milán
La Colo en su equipo de Manzanares, el San Francisco, donde solía compartir cancha con los varones. Annika está arriba a la derecha.

Álbum personal
A los 15 debutó en la Primera de River y con 16 recién cumplidos, la centrodelantera hizo su primer gol.

CARP
En octubre pasado, con 16 años, hizo su primer gol en la Selección Mayor de Argentina.&nbsp;

AFA

En el pase más trascendental de la historia del fútbol femenino argentino, Annika Paz (17), la estrella nacida en Pilar, firmó contrato hasta junio de 2027 con el Inter de Milán, uno de los equipos más importantes del mundo futbolístico.

La joya de Manzanares, partido de Pilar

Annika en San Francisco rs
La

La "Colo" en su equipo de Manzanares, el San Francisco, donde solía compartir cancha con los varones. Annika está arriba a la derecha.

Desde muy chiquita Annika brilló en los torneos intercountries de la localidad de Manzanares, partido de Pilar, representando al club de campo San Francisco. Tanto era su talento precoz que a los 13 años comenzó a jugar en las divisiones inferiores de River -el club de sus amores- y desde entonces todo fue en vertiginoso ascenso. Cualquier paralelismo con la carrera de Leo Messi no es casualidad…

A los 15 años debutó como profesional y el 30 de noviembre de 2024 -con sus 16 recién cumplidos el 16 de noviembre- hizo su primer gol en Primera ante Belgrano.

La Colo en River rs
A los 15 debutó en la Primera de River y con 16 recién cumplidos, la centrodelantera hizo su primer gol.

Pero River no fue el techo para la “Colo” porque, como fue natural, fue convocada a todas las categorías de la selección, desde el Sub 15 hasta la mayor, en la que es la estrella de mayor proyección.

Es la goleadora más joven en la historia de la Selección Mayor Femenina (con 16 años y 346 días). Fue el día que debutó, el 28 de octubre de 2025, cuando marcó de cabeza ante Uruguay por la Liga de Naciones.

annka afa rs
En octubre pasado, con 16 años, hizo su primer gol en la Selección Mayor de Argentina.

Su llegada al Inter de Milán no impedirá su participación en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay. Argentina debutará en ese torneo el sábado 7 de febrero ante Ecuador.

Annika, la centrodelantera nacida en Pilar, con su metro 66 y 63 kilos, con sus 17 años, está haciendo historia en el fútbol mundial.

Fuente: Agencia DIB

