domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026 - 15:07

Coronel Pringles: discusión vecinal terminó con un hombre muerto de un escopetazo

La víctima tenía 40 años. La Policía aprehendió al presunto autor de los disparos, de 70 años, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por Agencia DIB
Un hombre de 70 años fue detenido por el crimen de Coronel Pringles.

Diario El Orden

Una discusión entre vecinos en Coronel Pringles dejó a un hombre de 40 años muerto de un escopetazo. En tanto, otro hombre de 70 años fue detenido como presunto autor del crimen.

El hecho se produjo esta mañana, alrededor de las 10.30, en la calle Bolívar al 525. De acuerdo con el diario El Orden, el altercado se habría iniciado con un intercambio de insultos entre dos hombres.

Sin embargo, la tensión fue en aumento hasta que uno de ellos, identificado como Carlos Alberto Lazarte, se dirigió a su domicilio, regresó con una escopeta calibre 16 y efectuó dos disparos. El primer disparo casi impacta en la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar. Y la segunda detonación dio de lleno en la zona del tórax de Diego González, quien murió como consecuencia de la misma.

Efectivos de la Policía Comunal aprehendieron al presunto autor de los disparos, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia, al igual que el arma empleada en el crimen, siempre de acuerdo con El Orden.

Fuente: Agencia DIB

