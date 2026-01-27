Fin de semana de Carnaval, churros, carreras, tradición y El Plan de la Mariposa

El plan de la Mariposa encabeza la grilla y la organización del séptimo Festival Isoca.

Del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en diferentes horarios el fin de semana , en La Pastora, Ruta 226 KM 197.

Se viene un fin de semana con toda la música: rock, folklore, clásica y comparsas

Correr, nadar, comer: fin de semana con adrenalina, termas y buena mesa

Conocida como “La Morrocotuda”, el fin de semana ofrece destrezas ecuestres, patio gastronómico, paseo de artesanías, emprendimientos y pilcheros, acampe libre y espectáculos folclóricos con la presentación de Pedro Saubidet y Juan Parada Curbelo, Marcelo Pellejero, Nahuel Pellejero, Agustín Serodio y Rubén Acosta. Entrada arancelada. Más información: https://www.instagram.com/fiestadelapastora/

Desde el viernes 30 de enero a las 22:00, sábado 31 y domingo 1 a las 17:00 en el Club Atlético Pasteur.

Certamen competitivo de danza y canto, con artistas locales y zonales. En la apertura se presentarán Lucía Modad, Julio Juárez, Jorge Ibañez y Jorge Morán. Habrá servicio de cantina, puestos de comida y feria de artesanías. Entrada general 5.000 pesos. Personas con discapacidad y menores de doce años, gratis.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln

34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad en Maipú

Viernes 30 y sábado 31 a las 22:00; y domingo 1 de febrero a las 11:00 en el Paseo Madero.

Viernes, apertura a las 22:00 con espectáculo de music hall, carrozas de aspirantes a reinas, comparsas, actuación de Fran Charco y bailanta. Arancelado. Sábado, a partir de las 22:00, carrozas de aspirantes a reinas, comparsas, Mala Fama, DJ Tiziano y Bailanta El Tanque. Arancelada. Domingo a las 11:00, almuerzo; 17:00, desfile tradicionalista y a las 19:00, espectáculos musicales con Los Chaza. Gratis. Martes 3, carnaval en movimiento a las 19:00; miércoles 4, carnaval infantil a las 19:00, y jueves 5, a las 21:00 presentación de las aspirantes y espectáculos musicales. Gratis.

Más información: www.instagram.com/carnavaldemaipu

Fiesta del Chancho 2026 en San Andrés de Giles

Sábado 31 a partir de las 20:00 en el Parque Municipal.

Servicio de cantina a beneficio del Hospital Municipal San Andrés, que ofrecerá el tradicional sanguche de chancho, paseo de artesanías, y espectáculos de danza y canto folclórico. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/municipiosag/

14° Fiesta del Churro en Villa Iris, municipio de Puan

Sábado 31, desde las 19:30, en el Polideportivo Municipal Villa Iris.

Los mejores churros, puestos de artesanías, patio de comidas y espectáculo de Los Charros, Desde el Alma, Recio Camaleón, Cruz Diablo y Cantores. Gran cierre con DJ. Entrada anticipada $10.000, con acceso a sorteos.

Más información: https://www.instagram.com/fiestadelchurrovillairis/

25° Fiesta de la Carbonada y 5° Fiesta Provincial de la Carbonada en Espartillar, Saavedra

Sábado 31, a las 20:00, en la plaza Centenario.

Evento homenaje con bailes folklóricos y danzas a cargo de El Cencerro, ADN Folklore y Tikeyra. Además se presentará Adrián Alonso, ventrílocuo y humorista; y Los Reyes del Cuarteto. Entrada general $6000, menores de 12 años, gratis.

Más información: www.instagram.com/carbonada_espartillar/

Carnaval 2026 de Guaminí

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el corsódromo de av. Gregorio García Pereyra.

Seis noches para disfrutar del mejor carnaval del sudoeste bonaerense. Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Los festejos continuarán el 7,8 , 14 y 15 de febrero. Entrada arancelada. Más información: www.instagram.com/direccionturismodeguamini

100º Aniversario de El Trigo, partido de Las Flores

Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, desde las 14:00, en El Trigo, Ruta Provincial 91 KM 42.

El paraje florense El Trigo cumple cien años y lo celebra durante dos días con espectáculos musicales y la presentación Bocha Lobosco, Jóvenes musiqueros y artistas zonales. Además, artesanías, instituciones locales, parrilla y cantina. Entrada gratuita. Bono contribución: $3.000, con acceso a sorteo por $1 millón en órdenes de compra.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/

Festival Isoca 2026 en San Cayetano

Fecha, hora y lugar: Del viernes 30, a las 13:00 hasta el domingo 1 de febrero a las 15:00, en el Club Dannevirke.

Acampe, espectáculos musicales, talleres y charlas de temáticas sobre ecología, yoga, meditación, astrología y disciplinas vinculadas con la cultura sustentable. Entrada arancelada. Organiza la banda El Plan de la Mariposa.

Más información: https://www.instagram.com/isocafestival/

4° Festival de Verano Lobe Fest en Lobería

Viernes 30 de enero a partir de las 18:30, en el Camino de Sirga del arroyo Los Huesos.

Encuentro de juventudes en el marco del aniversario de la ciudad. Emprendimientos gastronómicos locales y foodtrucks: Monosapiens, Zaro Gin artesanal, Los Amigos, Biere Casais, Zorba y Drinks Truck. Actuarán Agustín Álvarez, Agua Brava, RIF y La Rutera. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismoloberia -

5° Encuentro Nacional de escultores Tallando Identidad en Pehuen Co, Coronel Rosales

Del sábado 31 al sábado 7 de febrero, de 09:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00, en la calle Brown frente a la Sociedad de Fomento.

Más de doce escultores nacionales crearán en madera y metal en la vía pública y convertirán a la ciudad en un taller a cielo abierto. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_mcr/

Peatonal Ochentosa en Escobar

Fecha, hora y lugar: Sábado 31 a partir de las 18:00 Peatonal Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada.

Música de la década de los ochenta y noventa, feria de emprendedores, espectáculos en vivo y patio gastronómico. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/escobarturismo

10º Marisol Corre, municipio de Coronel Dorrego

Sábado 31 de enero a las 18:00, desde el Balneario Marisol.

Carreras de 8 y 4 kilómetros competitivas; y 4 recreativa. Remera para los primeros ochenta inscriptos pagos. Actividad arancelada. Inscripción bahiacorre.com.ar.

Fuente Agencia DIB