De Alonso a Bullrich: "La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes"

La ahora senadora Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

“Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”.

Así, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó a la ahora senadora y exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, una de las impulsoras del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, proyecto incluido en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La publicación de Alonso fue en respuesta a otra publicación de Bullrich, quien, a su vez, había cruzado al gobernador Axel Kicillof.

Siempre en la red social X, el viernes Kicillof había escrito: “Como explica Javier Alonso, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”. El texto de Kicillof hacía referencia a una nota de opinión de Alonso, publicada el jueves anterior en el portal Infobae. En el artículo el ministro planteó que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó Alonso.

Como explica @JaviAlonsook, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo.



No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres… — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 30, 2026



No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres… — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 30, 2026 Unas horas después de la publicación de Kicillof, ese mismo viernes, Bullrich escribió respecto de la publicación de Kicillof: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes. ¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias? Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.

La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes". De acuerdo con el ministro, la problemática "se aborda, como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo".



Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista.



La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad. La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando… https://t.co/RMkSnAkcH3 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) January 31, 2026 Y Alonso cierra: "Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo, señora @PatoBullrich". Fuente: Agencia DIB