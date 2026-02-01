ATE posterga el paro aeroportuario anunciado para este lunes en todo el país

La huelga total en los aeropuertos de todo el país, inicialmente prevista para este lunes, fue postergada por el gremio ATE tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad. La normativa vigente exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, lo que traslada la fecha probable del cese de actividades al lunes 9.

Pese a la postergación de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales aéreas.

El conflicto se originó a partir de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . Según denunciaron desde el gremio, el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un incremento en el adicional por “racionamiento” que ya figuraba liquidado en el sistema oficial y no depositó los haberes en la fecha estipulada.

“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, expresó Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema SARHA.

Fuentes de la ANAC indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar que no haya afectaciones en las operaciones aéreas. No obstante, los delegados gremiales fueron taxativos al señalar que la medida será ratificada este lunes mediante un anuncio formal.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la medida de fuerza se extenderá por 24 horas y afectará áreas críticas como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos del país. Durante esa jornada, la totalidad de los vuelos comerciales quedarían cancelados, con excepción de los traslados sanitarios, humanitarios, del Estado o de órganos para trasplantes.

