domingo 01 de febrero de 2026
1 de febrero de 2026 - 12:35

Bahía Blanca: una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente con un camión

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el kilómetro 685 de la Ruta 51, en la zona de los puentes, en Bahía Blanca. El conductor del camión resultó herido.

Por Agencia DIB
El siniestro protagonizado por la casa rodante y el camión en Bahía Blanca.

El siniestro protagonizado por la casa rodante y el camión en Bahía Blanca.

El conductor de un camión resultó herido luego de que una casa rodante se desprendiera de una camioneta y chocara de frente contra el vehículo de mayor porte. El siniestro se registró el sábado por la tarde, alrededor de las 17.20, en el kilómetro 685 de la Ruta 51, en la zona de los puentes, en cercanías de Bahía Blanca.

Más noticias
Juan Carlos Ferreira fue detenido en Bahía Blanca por el crimen de su hija.

Bahía Blanca: se negó a declarar el hombre detenido por la muerte de su hija de 2 meses
Juan Carlos Ferreira, de 32 años y padre de la nena internada, fue detenido en su domicilio.

Detienen en Bahía Blanca al padre de una beba internada con muerte cerebral

Según informó el diario La Nueva, una camioneta Toyota Hilux conducida por Nicolás Fernández (33) llevaba enganchada una casa rodante que, por causas que se investigan, se soltó, se cruzó de carril e impactó contra un camión Mercedes Benz al mando de Cristian Aceitón (40), quien a raíz de la colisión sufrió heridas y debió ser trasladado a un centro médico para una mejor atención.

En el hecho también se vio involucrado otro camión, conducido por un hombre de 49 años, que no sufrió lesiones. A raíz del choque, el tránsito estuvo interrumpido y luego fue habilitado de manera parcial tras aproximadamente una hora.

Temas
Ver más

Bahía Blanca: se negó a declarar el hombre detenido por la muerte de su hija de 2 meses

Detienen en Bahía Blanca al padre de una beba internada con muerte cerebral

Bahía Blanca: una mujer denunció que el padre de su bebé lo tiró al suelo "para matarlo"

Bahía Blanca: puente de la Ruta 3 afectado por la inundación superó la prueba de carga

El Tiempo: alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste bonaerense, que alcanza a Bahía Blanca

ATE posterga el paro aeroportuario anunciado para este lunes en todo el país

Coronel Pringles: discusión vecinal terminó con un hombre muerto de un escopetazo

Pinamar: menor confesó que fue él quien agredió a su amigo y no una patota

Ramallo: padre e hija murieron en siniestro vial sobre la ruta 9

Mar del Plata: enero fue menos malo de lo esperado, según operadores turísticos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Thiago, el joven atacado por un amigo en Pinamar.

Pinamar: menor confesó que fue él quien agredió a su amigo y no una patota

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El aeropuerto internacional de Ezeiza

ATE posterga el paro aeroportuario anunciado para este lunes en todo el país