Bahía Blanca: una casa rodante se desprendió de una camioneta y chocó de frente con un camión

El siniestro protagonizado por la casa rodante y el camión en Bahía Blanca.

El conductor de un camión resultó herido luego de que una casa rodante se desprendiera de una camioneta y chocara de frente contra el vehículo de mayor porte. El siniestro se registró el sábado por la tarde, alrededor de las 17.20, en el kilómetro 685 de la Ruta 51, en la zona de los puentes, en cercanías de Bahía Blanca.

Según informó el diario La Nueva, una camioneta Toyota Hilux conducida por Nicolás Fernández (33) llevaba enganchada una casa rodante que, por causas que se investigan, se soltó, se cruzó de carril e impactó contra un camión Mercedes Benz al mando de Cristian Aceitón (40), quien a raíz de la colisión sufrió heridas y debió ser trasladado a un centro médico para una mejor atención.

En el hecho también se vio involucrado otro camión, conducido por un hombre de 49 años, que no sufrió lesiones. A raíz del choque, el tránsito estuvo interrumpido y luego fue habilitado de manera parcial tras aproximadamente una hora.

