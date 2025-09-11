jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 12:40
Turismo Termal (3)

De Tapalqué a San Clemente, las termas más populares de la provincia

Termas del Salado, Dolores, Tapalqué y Marinas Park son las más cercanas a la ciudad de Buenos Aires y las más populares del turismo termal. (Fotos @turismoba)

DJI_0234b
_DSC0633b
DJI_0211b
DSC09253b
DJI_0258b
_DSC0242c
DJI_0149b
_DSC0980b
download

Termas del Salado

En General Belgrano, a tan solo 90 minutos de Capital Federal, se encuentran las Termas del Salado con aguas hidrotermales de alta mineralización, salinas con alto porcentaje de sodio, calcio y sulfatos. Cuentan con una pileta cubierta y tres semicubiertas ensambladas entre si con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 41 grados, y capacidad para 600 personas.

Más noticias
El municipio de Dolores adhirió al Programa de Huertas Urbanas Bonaerenses.

Dolores se sumó al Programa de Huertas Urbanas Bonaerenses
Las tradiciones en Tapalqué.

Tapalqué, naturaleza y tradicionales que se mantienen vivas

Además, ofrece restaurante, maxikiosco, juegos infantiles, quinchos, vestuario, lockers, spa, alquiler de batas y área exclusiva para bebés. Los fines de semana y feriados se recomienda asistir temprano.

DJI_0258b

Y además de las termas…

La costanera del rio Salado tiene dos balnearios, el Viejo y el Nuevo, con áreas deportivas, confiterías, área de asadores, pileta olímpica, sector para pescar.

General Belgrano cuenta con el Bosque Encantado, una reserva natural de más de 23 hectáreas con senderos sinuosos y mas de cincuenta especies arbóreas de cien anos de antigüedad: robles, magnolias, laureles, acacias, eucaliptos y otras plantas exóticas, como el ginkgo biloba.

DJI_0211b

Termas de Dolores

Están ubicadas sobre avenida Belgrano, a 300 metros de la Ruta 63. El predio de turismo termal comprende unas 44 hectáreas con piletas de recreación y de aguas termales, algunas de ellas tienen cupulas vidriadas para generar microclima.

Las aguas subterráneas brotan de un manantial con una profundidad de mil metros, que abastece las piletas a una temperatura superior a la media ambiental: 45 grados. En total hay 5 piletas al aire libre, 5 piletas cubiertas, 130 plazas en hoteles y 450 más en complejos.

Más información www.termasdolores.com.arhttps://termasdolores.com.ar/

_DSC0980b

Y además de las termas…

Dolores tiene 208 años de vida… y mucha historia. Gran parte de ella se encuentra en el Museo Histórico Provincial Libres del Sur que también cuenta con áreas para Ciencias Naturales y Campo.

A su vez, el Teatro Municipal Unione -construido entre 1876 y 1913- representa uno de los principales legados de la colectividad itálica en Argentina. Con una acústica excelente, la sala tiene un foso para orquestas, palcos y plateas con 450 localidades.

DJI_0211b

Termas Marinas Park

En San Clemente del Tuyú, el predio del Faro San Antonio, ubicado a 268 kilómetros de La Plata y a 309 de Capital Federal, en el partido de La Costa, posee ocho piscinas de distintas profundidades, con 162 hidrojets.

Agua termal de primerísima calidad que surge a 1500 metros de profundidad con 55 grados y tiene tres veces mas sal que el mar, el doble de calcio y un PH levemente acido que las hace excelentes para tratar diversas afecciones. Todo se complementa con clases de aquarrelax y circuito aeróbico, incluidos en el valor de la entrada.

_DSC0633b

Y además de las termas…

Mundo Marino nació gracias al amor de una familia por la naturaleza y su vocación por ayudar a los animales, generando lazos entre la fauna y la sociedad. Hoy, es el oceanario más importante de la Argentina y cuenta con actividades imperdibles como safaris, exhibiciones, visitas a reservas y obras de teatro.

Las amplias playas de San Clemente del Tuyú son ideales para la practica del surf, el bodyboard y la pesca. En tanto que Punta Rasa -donde se fusionan las aguas del Rio de la Plata y del Oceano Atlantico- se pueden apreciar enormes medanos, cangrejales y una gran variedad de aves. Sus accesos suelen ser dificultosos y por ello se recomienda contratar excursiones.

Más información: www.termasmarinas.com.ar

DJI_0149b

Complejo Termal Tapalqué

Ubicado en el corazón de la Provincia, funciona en un predio de 17 hectáreas parquizadas con tres piletas cubiertas, 3 descubiertas y 3 infantiles. El agua de surgente a 500 metros tiene una temperatura de 27 grados en boca de pozo y se eleva hasta 38°.

Más información www.municipiodetapalque.gob.ar

_DSC0242c

Y además de termas…

A lo largo de diez kilómetros, la costanera del arroyo Tapalqué es ideal para descansar y practicar actividades al aire libre como pesca, paseos en bicicleta, natación, caminatas, kayak y running.

En verano en el Balneario Municipal se organizan distintas actividades, como la tradicional Fiesta de la Torta Negra. Tiene un natatorio cubierto y climatizado, fogones, canchas de básquet, beach voley, beach futbol y bochas todo el año.

En Tapalqué es imposible perderse la pulpería San Gervasio, en el paraje Campodonico, sobre la Ruta Provincial 50. Fundada hacia 1850, se conserva intacta y forma parte del patrimonio histórico de la zona, además de contar con suculentas picadas y artesanías regionales.

Con información del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Fotos: @turismopba

Temas
Ver más

Dolores se sumó al Programa de Huertas Urbanas Bonaerenses

Tapalqué, naturaleza y tradicionales que se mantienen vivas

Festivales federales en la Provincia: Santa Clara del Mar, Chascomús y General Belgrano preparan grandes eventos

Crotto, el pueblo de Tapalqué que homenajea a las mujeres campesinas

En Buenos Aires, con Epecuén al frente, las termas siempre están de temporada

De Necochea a Patagones, las termas son sinónimo de bienestar

Pablo Grillo fue trasladado a rehabilitación neurológica

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro para mañana: "A Milei lo vetamos en la calle"

Ternium: se agrava la crisis y ya son 350 los despidos en empresas contratistas

Una formación del tren Roca embistió a un micro en Monte Grande: hay al menos 12 heridos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se agravan los conflictos laborales en Ternium. (El Norte)

Ternium: se agrava la crisis y ya son 350 los despidos en empresas contratistas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Por  Agencia DIB