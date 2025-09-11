De Tapalqué a San Clemente, las termas más populares de la provincia

En General Belgrano , a tan solo 90 minutos de Capital Federal, se encuentran las Termas del Salado con aguas hidrotermales de alta mineralización, salinas con alto porcentaje de sodio, calcio y sulfatos . Cuentan con una pileta cubierta y tres semicubiertas ensambladas entre si con temperaturas que oscilan entre los 34 y los 41 grados, y capacidad para 600 personas.

Además, ofrece restaurante, maxikiosco, juegos infantiles, quinchos, vestuario, lockers, spa, alquiler de batas y área exclusiva para bebés. Los fines de semana y feriados se recomienda asistir temprano.

La costanera del rio Salado tiene dos balnearios , el Viejo y el Nuevo, con áreas deportivas, confiterías, área de asadores, pileta olímpica, sector para pescar.

General Belgrano cuenta con el Bosque Encantado, una reserva natural de más de 23 hectáreas con senderos sinuosos y mas de cincuenta especies arbóreas de cien anos de antigüedad: robles, magnolias, laureles, acacias, eucaliptos y otras plantas exóticas, como el ginkgo biloba.

Termas de Dolores

Están ubicadas sobre avenida Belgrano, a 300 metros de la Ruta 63. El predio de turismo termal comprende unas 44 hectáreas con piletas de recreación y de aguas termales, algunas de ellas tienen cupulas vidriadas para generar microclima.

Las aguas subterráneas brotan de un manantial con una profundidad de mil metros, que abastece las piletas a una temperatura superior a la media ambiental: 45 grados. En total hay 5 piletas al aire libre, 5 piletas cubiertas, 130 plazas en hoteles y 450 más en complejos.

Más información https://termasdolores.com.ar/

Y además de las termas…

Dolores tiene 208 años de vida… y mucha historia. Gran parte de ella se encuentra en el Museo Histórico Provincial Libres del Sur que también cuenta con áreas para Ciencias Naturales y Campo.

A su vez, el Teatro Municipal Unione -construido entre 1876 y 1913- representa uno de los principales legados de la colectividad itálica en Argentina. Con una acústica excelente, la sala tiene un foso para orquestas, palcos y plateas con 450 localidades.

Termas Marinas Park

En San Clemente del Tuyú, el predio del Faro San Antonio, ubicado a 268 kilómetros de La Plata y a 309 de Capital Federal, en el partido de La Costa, posee ocho piscinas de distintas profundidades, con 162 hidrojets.

Agua termal de primerísima calidad que surge a 1500 metros de profundidad con 55 grados y tiene tres veces mas sal que el mar, el doble de calcio y un PH levemente acido que las hace excelentes para tratar diversas afecciones. Todo se complementa con clases de aquarrelax y circuito aeróbico, incluidos en el valor de la entrada.

Y además de las termas…

Mundo Marino nació gracias al amor de una familia por la naturaleza y su vocación por ayudar a los animales, generando lazos entre la fauna y la sociedad. Hoy, es el oceanario más importante de la Argentina y cuenta con actividades imperdibles como safaris, exhibiciones, visitas a reservas y obras de teatro.

Las amplias playas de San Clemente del Tuyú son ideales para la practica del surf, el bodyboard y la pesca. En tanto que Punta Rasa -donde se fusionan las aguas del Rio de la Plata y del Oceano Atlantico- se pueden apreciar enormes medanos, cangrejales y una gran variedad de aves. Sus accesos suelen ser dificultosos y por ello se recomienda contratar excursiones.

Más información: www.termasmarinas.com.ar

Complejo Termal Tapalqué

Ubicado en el corazón de la Provincia, funciona en un predio de 17 hectáreas parquizadas con tres piletas cubiertas, 3 descubiertas y 3 infantiles. El agua de surgente a 500 metros tiene una temperatura de 27 grados en boca de pozo y se eleva hasta 38°.

Más información www.municipiodetapalque.gob.ar

Y además de termas…

A lo largo de diez kilómetros, la costanera del arroyo Tapalqué es ideal para descansar y practicar actividades al aire libre como pesca, paseos en bicicleta, natación, caminatas, kayak y running.

En verano en el Balneario Municipal se organizan distintas actividades, como la tradicional Fiesta de la Torta Negra. Tiene un natatorio cubierto y climatizado, fogones, canchas de básquet, beach voley, beach futbol y bochas todo el año.

En Tapalqué es imposible perderse la pulpería San Gervasio, en el paraje Campodonico, sobre la Ruta Provincial 50. Fundada hacia 1850, se conserva intacta y forma parte del patrimonio histórico de la zona, además de contar con suculentas picadas y artesanías regionales.

Con información del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Fotos: @turismopba