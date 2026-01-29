Gimnasia campeón de la Copa Centenario: la tarde que rompió la espera.

El fútbol argentino se nutre de fechas que se repiten como aniversarios patrios y de otras que sobreviven apenas en la memoria íntima de una ciudad. Existen días que se imprimen en los almanaques y otros que quedan grabados en la piel. El 30 de enero de 1994 pertenece a esta última estirpe. No figura en los manuales escolares ni suele encabezar rankings históricos, pero en La Plata se pronuncia como una contraseña, como una palabra que abre una puerta que permaneció cerrada durante décadas. Ese día, bajo un sol albo que deshacía las sombras y pegaba las camisetas al cuerpo , Gimnasia y Esgrima La Plata fue campeón de la Copa Centenario .

No fue un título más: fue el final de una espera que llevaba sesenta y cuatro años, una pausa demasiado larga incluso para un club acostumbrado a la paciencia. Fue el corte abrupto de una historia escrita, casi siempre, en tono menor: la del esfuerzo sin premio, la del mérito sin recompensa, la del aplauso resignado. Durante generaciones, los hinchas de Gimnasia aprendieron a convivir con el “casi”, con el “faltó poco”, con ese “algún día” que se repetía como consuelo y promesa al mismo tiempo. Esa tarde de enero, por fin, ese día llegó.

Para entender lo que ocurrió en el Bosque debemos mirar más allá del resultado y retroceder en el tiempo, recorrer años de frustraciones acumuladas, de campañas dignas que no alcanzaron, de equipos recordados más por su juego que por sus coronas. Gimnasia había construido una identidad basada en la resistencia, en la pertenencia, en una forma de sentir el fútbol menos asociada al triunfo y más al orgullo de sostenerse. Por eso, el título no era solo una vuelta olímpica: era una reparación simbólica, una respuesta tardía a décadas de fidelidad.

El Bosque fue escenario y testigo: no solo un estadio, sino un espacio cargado de símbolos, de recuerdos heredados, de relatos transmitidos de padre a hijo. Las tribunas estaban colmadas mucho antes del inicio; las gargantas secas por el calor y por los nervios, los cuerpos apretados, como si todos entendieran que no se trataba únicamente de un partido de fútbol. Había algo más flotando en el aire: la sensación íntima de estar frente a una oportunidad que no iba a repetirse, de esas que la historia concede una sola vez y luego retira para siempre.

Embed - Torneo del Centenario 1993 | Final | Gimnasia 3 vs River 1

La ciudad entera parecía moverse a otro ritmo. En los bares, en las calles cercanas al estadio, en las radios encendidas desde temprano, se hablaba de lo mismo: no como se habla de un partido, sino como se habla de un acontecimiento. La Plata estaba suspendida, contenida, expectante; nadie se animaba a decirlo en voz alta, pero todos sabían que estaban frente a algo que podía cambiar la manera de contar su propia historia.

El rival era River

River Plate era el rival y era, también, el contraste perfecto. El poderoso, el habitual campeón, el equipo acostumbrado a llegar y a ganar. River representaba la normalidad del éxito; Gimnasia, la anomalía de la espera. El reglamento decía que el Lobo tenía ventaja deportiva, que con el empate alcanzaba. Pero ningún hincha que haya pisado una tribuna cree de verdad que las estrellas se ganan por reglamento: las estrellas se ganan en la cancha, cuando el cuerpo pesa, cuando las piernas tiemblan y cuando el miedo decide correrse a un costado para dejarle lugar a la valentía.

Copa Centenario 04.jpg

El partido se jugó con tensión, con dientes apretados, con esa mezcla de ansiedad y esperanza que solo conocen quienes llevan demasiado tiempo aguardando. Cada avance de River parecía una amenaza; cada respuesta de Gimnasia, una declaración de principios. No había margen para la especulación emocional: o se ganaba esa tarde o la historia volvería a cerrarse como tantas otras veces. El tiempo avanzaba lento, espeso, como si cada minuto tuviera un peso específico.

Los goles fueron cayendo y con ellos se fue desarmando, de a poco, la coraza del miedo. El 3-1 no fue solo una diferencia en el marcador: fue un punto de inflexión, una confirmación, un permiso para empezar a creer. En las tribunas, la incredulidad convivía con el llanto, con los abrazos apretados, con esa risa nerviosa que aparece cuando algo esperado durante demasiado tiempo finalmente sucede.

Cuando Javier Castrilli marcó el final y el marcador quedó fijo en 3-1, no hubo discusión posible. No hubo interpretaciones ni asteriscos ni debates. En ese instante preciso, Gimnasia había ganado. Había sido campeón. El resto -las discusiones, los papeles, las palabras oficiales- vendría después. Mucho después. Esa tarde, en el Bosque, lo único que importaba era que la espera, por fin, había terminado.

Desde entonces, el 30 de enero de 1994 no necesita explicaciones en La Plata. Se entiende solo. Se recuerda sin fechas exactas, sin datos fríos, sin estadísticas. Se recuerda como se recuerdan las cosas importantes: con emoción, con orgullo y con la certeza de haber estado ahí, aunque sea a través del relato de otros. Porque existen días que no se escriben en los libros, pero quedan para siempre en la memoria de una ciudad.

Cien años de historia y la competencia que no perdona

La Copa Centenario nació, en los papeles, como un homenaje. En 1993, la Asociación del Fútbol Argentino cumplía cien años de vida y decidió celebrarlo con un certamen especial, único, pensado más como conmemoración que como campeonato tradicional. El objetivo era recordar el origen, recorrer la historia, subrayar la continuidad institucional. Mirar hacia atrás para justificar el presente. Pero el fútbol argentino tiene una lógica propia, difícil de domesticar: todo lo que se pone en juego, tarde o temprano, se juega en serio.

La idea inicial parecía clara: un torneo extraordinario, fuera del calendario habitual, con reglas distintas y una duración acotada. Una copa aniversario, más próxima al ritual que a la competencia regular. Sin embargo, bastó que la pelota empezara a rodar para que la conmemoración se transformara en disputa. Porque en el fútbol local no existen zonas grises: cuando hay un trofeo en juego, deja de ser simbólico. Se vuelve urgente. Se vuelve necesario.

20200404185143_copa_centenario_gelp_2

Participaron los 18 equipos que integraban la Primera División en la temporada 1992/93. Los dos clubes que habían descendido -Talleres de Córdoba y San Martín de Tucumán- quedaron excluidos, una decisión administrativa que en aquel momento pasó casi inadvertida y que con el tiempo sería utilizada para relativizar el valor competitivo del certamen. En 1993, sin embargo, nadie pensaba en debates futuros ni en revisiones históricas. Lo que había era una copa, un reglamento y la posibilidad concreta de ganarla. Y eso, en el fútbol argentino, siempre alcanza.

El formato rompía con lo habitual y le daba al torneo un aire distinto desde el inicio. La primera fase emparejaba a los clásicos rivales en cruces de ida y vuelta, una decisión que garantizaba tensión, tribunas llenas y partidos cargados de significado. No era una eliminatoria más: era el clásico, con todo lo que eso implica. El pasado, la rivalidad, la presión del entorno y la imposibilidad de fallar se mezclaban en una serie que no admitía medias tintas.

Esa elección no fue inocente: la AFA sabía que los clásicos funcionaban como motor emocional del torneo. Que convocaban público, atención mediática y compromiso deportivo. Desde el primer cruce, la Copa Centenario dejaba claro que no se trataba de un certamen decorativo. El margen para tomárselo a la ligera era mínimo. Perder un clásico nunca es una anécdota, y menos cuando hay eliminación de por medio.

FLz1CETVgA8UhFK.jpg

Luego, el certamen se bifurcaba en dos caminos paralelos: la Ronda de Ganadores y la Ronda de Perdedores. Un esquema poco frecuente en el fútbol local, más propio de formatos de otras disciplinas o torneos internacionales, que permitía sobrevivir a una derrota, pero no a dos. El mensaje era claro: había una red de contención, pero no indulgencia. El error podía corregirse una vez; a la segunda, no había retorno.

A partir de allí, todo se resolvía en partidos únicos, en canchas neutrales, sin segundas oportunidades ni revancha inmediata. Cada encuentro era una final encubierta; cada error podía ser el último. El margen era mínimo y la presión, máxima. El torneo avanzaba con ritmo vertiginoso, obligando a los equipos a adaptarse rápido, a entender que no se trataba de probar variantes ni de cuidar piernas, sino de competir: de jugar con seriedad un certamen que, en teoría, había nacido para recordar el pasado.

Esa aceleración del calendario también tuvo efectos concretos: los entrenadores debieron ajustar decisiones; los planteles rotaron menos de lo esperado; y la intensidad se sostuvo más allá de cualquier previsión inicial. Lo que había empezado como una copa especial fue adquiriendo, fecha a fecha, la lógica implacable de una competencia real. Nadie quería quedar afuera. Nadie quería ser recordado como el que no estuvo a la altura.

470165727_18477190789047900_5129972425619155864_n.jpg

Desde el escritorio de la AFA, la Copa Centenario podía parecer un torneo conmemorativo, casi ceremonial; desde el césped, la percepción era muy distinta. Había hinchas en las tribunas, había nervios en los bancos, había jugadores que se jugaban prestigio y futuro. Había eliminación, había festejos, había frustración. Había relatos que empezaban a escribirse sin saber todavía si iban a quedar en la historia grande o en una nota al pie.

Y había, sobre todo, una copa real esperando al final del camino. No una réplica simbólica ni un trofeo de compromiso, sino un título concreto, tangible, con peso propio: el fútbol argentino puede empezar jugando a recordar, pero siempre termina jugando para ganar.

El clásico que no terminó y la prueba de fuego

El camino de Gimnasia empezó donde suelen empezar las historias pesadas: en el clásico. Estudiantes fue el primer rival y, también, el primer obstáculo. No podía ser de otro modo. Si la Copa Centenario iba a probar algo, tenía que hacerlo desde el lugar más incómodo, más cargado, más atravesado por la historia y por la emoción. El clásico platense no admite transiciones suaves: exige de entrada.

El partido de ida, jugado en el Bosque, tuvo todos los condimentos que definen al fútbol de la ciudad: tensión temprana, tribunas encendidas y un desarrollo áspero, más emocional que prolijo. No había espacio para el cálculo ni para la especulación. Cada pelota se disputaba como si fuera definitiva, cada cruce llevaba implícita una cuenta pendiente. Gimnasia se puso en ventaja 1-0 con un gol de Guillermo Barros Schelotto, que apareció en el área con la naturalidad de los que entienden el momento antes que el espacio. No fue una jugada elaborada ni un golpe espectacular: fue intuición, lectura y oportunidad. Parecía el inicio de una tarde que iba a ordenarse desde esa ventaja mínima.

guillermo-barros-schelotto-gimnasia-estudiantes.jpg

Pero el fútbol -y sobre todo el clásico- rara vez admite líneas rectas. A los 15 minutos del segundo tiempo, un proyectil arrojado desde la tribuna visitante golpeó al árbitro Juan Carlos Biscay. El partido se detuvo; el ruido del juego fue reemplazado por un silencio extraño, denso, atravesado por murmullos y miradas cruzadas. Nadie entendía del todo qué estaba pasando ni hacia dónde iba a derivar esa interrupción. Hubo intentos de continuidad, charlas breves, gestos de incertidumbre. Finalmente: la suspensión. El encuentro no se reanudó.

El clásico quedó inconcluso. Suspendido no solo en lo reglamentario, sino también en lo simbólico. Como una escena incompleta, como un capítulo arrancado del libro cuando todavía no había terminado de decir lo que tenía que decir. No hubo cierre emocional ni resolución deportiva. Solo una sensación incómoda, abierta, que obligaba a seguir adelante sin haber terminado del todo lo anterior.

La revancha fue distinta

La revancha, disputada días después, fue distinta en forma y clima. Ya no hubo desborde emocional ni vértigo. El empate sin goles alcanzó para que Gimnasia avanzara a la Ronda de Ganadores; pero el pase no tuvo aroma a desahogo ni a celebración. Fue una clasificación seca, administrativa, sin épica ni brillo, atravesada por la sensación de que el equipo había tenido que adaptarse a un contexto ajeno al juego. Aun así, fue una señal: Gimnasia seguía en pie. No se había desordenado. No se había salido del eje.

Desde allí, el torneo se volvió tránsito: sin estruendos, sin titulares rimbombantes. Newell’s Old Boys apareció en una cancha prestada y cayó por un gol de Sergio Dopazo, en un partido que no ofreció demasiadas concesiones. Fue un encuentro cerrado, de ritmo contenido, en el que Gimnasia entendió que cada ventaja, por pequeña que fuera, debía protegerse con cuidado, consciente de que, en esa fragilidad, se dirimía avanzar o quedar eliminado.

Copa Centenario 03.jpg

Argentinos Juniors exigió algo más: reacción y carácter. El Lobo empezó perdiendo, dudó por momentos, pareció desacomodarse ante la adversidad, pero terminó imponiéndose con temple. Ajustó líneas, corrigió tiempos y entendió cuándo acelerar y cuándo esperar. No hubo lucidez permanente, pero sí una lectura madura del desarrollo. Ganó sin sobrarle nada, que, en ese contexto, era una virtud.

Belgrano llevó la definición hasta los penales en Córdoba, en un cruce durísimo, el único en el que Gimnasia no pudo ganar en los noventa minutos. El desgaste fue grande; cualquier descuido podía ser decisivo. El partido tuvo tensión sostenida, errores forzados y un cansancio que ya no era solo físico. Desde los doce pasos, el equipo fue más preciso. Y siguió adelante. No como un golpe de autoridad, sino como una confirmación silenciosa.

Gimnasia no brillaba. No arrasaba. No ofrecía goleadas ni actuaciones memorables. Pero avanzaba; y en ese avanzar sin estridencias empezó a construir algo más sólido que el juego: convicción. Una certeza íntima, compartida, de que cada paso —aun el más corto— tenía sentido dentro de un recorrido mayor. El torneo recién empezaba a mostrar su verdadera exigencia, y Gimnasia, sin decirlo, ya había entendido que no se trataba de gustar, sino de sostenerse.

La espera que probó paciencia y carácter

En agosto de 1993, Gimnasia ya estaba en la final. Había ganado la Ronda de Ganadores y había cumplido, dentro del campo, con todo lo que el torneo le exigía. Había atravesado clásicos inconclusos, partidos cerrados y definiciones ajustadas. El recorrido estaba completo. Sin embargo, el fútbol argentino siguió su curso habitual y la Copa Centenario quedó suspendida en el calendario, como una historia a medio contar. No hubo final inmediata ni continuidad emocional: la competencia se detuvo sin resolución y dejó al equipo en un limbo extraño, incómodo, difícil de administrar.

Pasaron semanas; pasaron meses. La definición se fue postergando sin fecha precisa, hasta quedar fijada recién para enero del año siguiente. La espera se convirtió en una forma particular de la ansiedad: no era la tensión inmediata de la previa, sino una ilusión estirada en el tiempo, frágil, expuesta al desgaste cotidiano. Mantener vivo un objetivo durante tanto tiempo, sin saber cuándo ni cómo se iba a resolver, resultó un desafío tan complejo como cualquier partido decisivo.

Durante ese lapso, el club siguió viviendo. Hubo partidos, entrenamientos, resultados irregulares, discusiones propias de cualquier temporada. El calendario avanzó, los nombres cambiaron, el contexto se movió. Pero la final seguía ahí, latente, como una promesa que no terminaba de cumplirse. Para el hincha de Gimnasia, habituado a desconfiar del futuro y a medir las expectativas con cautela, esa dilación fue una prueba silenciosa: sostener la esperanza sin caer en el entusiasmo desmedido ni en el escepticismo absoluto exigía un equilibrio difícil.

unylz1fWB_720x0__1.jpg

En esos meses, además, el equipo cambió. Carlos Ramacciotti y Edgardo Sbrissa dejaron el cargo, cerrando una etapa que había conducido al Lobo hasta la antesala del título. No se fueron derrotados ni señalados: se fueron después de cumplir. Pero tampoco pudieron quedarse para atravesar el último umbral. La final los encontró afuera, como si el destino hubiera decidido que el cierre necesitaba otros rostros.

Roberto Perfumo, el hacedor

En su lugar asumió Roberto Perfumo: el Mariscal. Un nombre cargado de historia, autoridad y peso simbólico. Su llegada no fue ruidosa ni acompañada de promesas grandilocuentes; no había tiempo para eso. Su debut como entrenador de Gimnasia no sería progresivo ni amable: sería directamente en una final. El destino, a veces, no conoce la moderación.

Perfumo1

Perfumo llegó con lo justo: sin margen para ensayos prolongados ni transformaciones profundas. No había espacio para revoluciones tácticas ni para apuestas a largo plazo. Llegó para ordenar, para transmitir serenidad, para respaldarse en su experiencia y para asumir una responsabilidad que pocos entrenadores enfrentan siquiera una vez. Dirigir una final sin recorrido previo era una rareza, pero también una premonición: no hacía falta presentación cuando el contexto exigía carácter y templanza.

Del otro lado apareció River Plate, surgido de la Ronda de Perdedores: River, que, además, sería campeón del Apertura 1993. River, siempre River. El rival habitual de las grandes definiciones, el que parece sentirse cómodo cuando todo está en juego. El contraste volvía a ser evidente: la espera contra la costumbre, la ilusión acumulada contra la lógica del poder.

gimnasia-campeon-copa-centenariojpg.jpg

El partido se jugaría en el Bosque, un detalle decisivo; no solo por la localía, sino por todo lo que ese espacio representaba. Gimnasia tenía ventaja deportiva: con el empate era campeón. Pero esa tarde nadie habló de empate. Nadie fue a buscar un reglamento: todos fueron a buscar una certeza. Porque, cuando la espera es tan larga, los atajos pierden sentido.

La ciudad se preparó como se preparan las ciudades para los acontecimientos irrepetibles: vacaciones adelantadas, calles más vacías de lo habitual, radios encendidas desde temprano, conversaciones que giraban siempre alrededor del mismo tema. Las tribunas comenzaron a llenarse ni bien se abrieron las puertas del estadio. El calor era intenso, pero no lo explicaba todo. Había un clima espeso, una tensión compartida, una sensación colectiva de estar ante algo que no se repite.

No era solo fútbol: era la intuición de que, después de tanta espera, algo estaba a punto de resolverse; que la historia, suspendida durante meses, estaba lista para retomar su curso. Y que, pasara lo que pasara, ese día no sería uno más.

El Bosque, Lavallén y la gloria

El partido fue tenso desde el inicio, como si nadie quisiera dar el primer paso en falso. La final no se presentó como un espectáculo, sino como un examen. River manejaba la pelota con naturalidad, acostumbrado a esos escenarios donde la responsabilidad pesa menos que la costumbre: tocaba, rotaba, se movía con la seguridad de quien ha estado ahí muchas veces. Gimnasia, en cambio, esperaba. No se desordenaba. No corría detrás de la ansiedad. Retrocedía cuando hacía falta y atacaba cuando encontraba un resquicio. No había vértigo, pero sí una concentración extrema, casi física. Cada pelota dividida se jugaba como si fuera la última.

El Bosque acompañaba en silencio tenso, como si supiera que cualquier exceso podía romper el delicado equilibrio del partido. No era una tribuna ruidosa, sino expectante: un murmullo constante, contenido, atravesado por miradas que buscaban signos dentro del campo. El tiempo parecía transcurrir más lento, espeso, cargado de una gravedad que iba más allá del resultado.

Copa Centenario 02.jpg

A los treinta minutos del primer tiempo llegó la jugada que cambiaría la tarde: penal para River. Un instante de tensión recorrió cada grada: el aire parecía más pesado, los cuerpos rígidos, la historia suspendida en un segundo. El recuerdo de otras tardes, de otras ilusiones interrumpidas, apareció de golpe. Guillermo Rivarola tomó la pelota. Caminó hacia el punto penal con la calma del que sabe que tiene todo a favor: la historia, el contexto, la lógica. Enfrente, Javier Lavallén aguardaba en la línea, sin gestos exagerados, sin alardes. Quieto. Concentrado. Como si entendiera que ese instante lo iba a definir para siempre.

Cuando vino el remate, Lavallén voló hacia su derecha y atajó. No fue una atajada más: fue una de esas acciones que alteran el ánimo de una multitud y reordenan el sentido de un partido. El Bosque explotó en un grito largo, desbordado, casi incrédulo. No era solo un penal contenido: era un presagio. Una grieta en la lógica establecida. Gimnasia entendió -todos entendieron- que esa tarde no estaba escrita de antemano; que, por primera vez en mucho tiempo, el destino podía torcerse.

RevJapon-2

El envión fue inmediato: no en forma de descontrol, sino de convicción. El equipo se paró unos metros más adelante, se animó a disputar con otra seguridad. Sobre el final del primer tiempo, Hugo Romeo Guerra ganó en el área y cabeceó al gol. El 1-0 no fue un festejo común: fue un desahogo acumulado durante décadas, un grito que parecía venir desde mucho antes que esa tarde de enero. No fue solo el gol de una final: fue la materialización de una esperanza largamente postergada.

El descanso llegó con ventaja mínima y con una sensación nueva, difícil de nombrar, pero evidente. Gimnasia estaba cerca. No del triunfo todavía, pero sí de algo que siempre había parecido esquivo. En los pasillos, en las tribunas, en los silencios compartidos, nadie se animaba a decirlo en voz alta; pero todos lo sentían.

El segundo tiempo trajo lo que todos temían: Facundo Villalba empató para River y el estadio volvió a tensarse de inmediato. El fantasma de siempre apareció por un instante: el que había acompañado al club durante generaciones, el del esfuerzo insuficiente, el de la ilusión truncada en el momento decisivo. Fue un segundo apenas, pero existió. Se sintió. Duró poco. Muy poco.

Gimnasia no se descompuso. No se desarmó emocionalmente ni cayó en la desesperación. Respondió. Como si la atajada de Lavallén hubiera dejado una marca indeleble. Como si el equipo hubiera aprendido, en ese mismo partido, a no retroceder ante la adversidad. Pablo Fernández empujó la pelota en el área y puso el 2-1. El Bosque se vino abajo. Ya no hubo contención posible. Las tribunas dejaron de ser un marco y pasaron a ser parte del partido. El grito fue ensordecedor, liberador, definitivo.

470209237_18477190780047900_125246812955787527_n.jpg

River sintió el golpe. Por primera vez en la tarde, pareció incómodo. Gimnasia, en cambio, jugó los minutos siguientes con una mezcla de lucidez y coraje que pocas veces se ve en una final. No se refugió. No especuló. Entendió que ese era el momento de ir a buscarlo todo.

A un minuto del final, Guillermo Barros Schelotto tomó la pelota y definió para el 3-1 definitivo. Fue el cierre perfecto: el gol que despejó cualquier duda residual, el que convirtió la tensión en certeza. No hubo alargue. No hubo discusión. No hubo margen para la interpretación. Hubo delirio: un estallido colectivo que convirtió el tiempo en algo secundario. El pitazo final encontró a la gente abrazada, llorando, riendo, sin saber bien qué hacer con tanta emoción que desbordaba en el pecho.

Julio Grondona entregó la copa. Héctor Delmar la levantó. Gimnasia era campeón. El reglamento decía Copa Centenario; la gente entendió otra cosa: entendió que se había terminado la espera, que los años de paciencia, de resignación, de orgullo sin recompensa habían encontrado, por fin, una respuesta.

Años después llegarían los debates, los expedientes, las discusiones sobre la oficialidad. En 2013, la AFA la reconocería como título oficial. Pero para entonces ya no importaba: porque el título ya estaba escrito en otro lugar, no en un boletín ni en un archivo. Estaba escrito en una tarde de enero, en el Bosque, en una atajada de Lavallén que desafió al destino, en un cabezazo de Guerra, en un gol final que selló la historia, en una ciudad que, por una vez, dejó de esperar y empezó a recordar.