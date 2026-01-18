domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026 - 12:11

Pinamar: tras la seguidilla de siniestros graves en La Frontera, el municipio endurece sanciones

Un decreto de la Municipalidad de Pinamar obliga a los infractores a pagar todos los costos que causen, desde atención médica hasta operativos de rescate.

Por Agencia DIB
Imagen del siniestro en el que resultó gravamente herido Bastian, en Pinamar.

Bastián sufrió fuertes traumatismos en la cabeza y el hígado, en un evento vial en La Frontera, Pinamar. 

Tras la última operación, Bastian está "estable" pero sigue en "coma inducido"
Maximiliano Jerez quedó imputado en la causa que investiga el accidente ocurrido en Pinamar. (Imagen de TV) 

El padre de Bastian, la conductora del "UTV" y el dueño de la camioneta quedaron imputados

En respuesta a la seguidilla de episodios graves en los médanos, la Municipalidad dispuso el refuerzo del régimen sancionatorio para quienes conduzcan vehículos motorizados en playas, dunas y zonas no habilitadas. Según informa El Mensajero de la Costa, el decreto fechado el 16 de enero apunta a desalentar este tipo de prácticas.

La medida reglamenta y refuerza la Ordenanza Municipal N° 4794/16, al incorporar un esquema de penalidades más severo. Las multas pasan a oscilar entre 8.500 y 25.000 módulos (de $ 4.000.000 a $ 12.000.000), según la gravedad de la infracción, el riesgo generado y la reincidencia. Además, se faculta a los agentes municipales a retener y secuestrar preventivamente los vehículos cuando la conducta implique un peligro cierto para la vida, la integridad física o el ambiente.

Uno de los ejes del decreto es la imputación total de los costos al infractor. Quien cause un siniestro deberá afrontar todos los gastos derivados, entre ellos la atención médica, internaciones, estudios, medicación y traslados sanitarios.

También se incluyen los costos de los operativos de emergencia -recursos humanos, móviles y maquinaria-, la intervención de áreas municipales como Tránsito, Seguridad, Defensa Civil y Ambiente, y la reparación y mitigación de los daños ambientales, además de la limpieza y restauración de los espacios afectados. El Municipio se reserva el derecho de reclamar judicialmente el recupero total de esos montos tanto al infractor como al titular registral del vehículo.

El decreto, agrega El Mensajero, exceptúa a los vehículos de rescate, emergencia y seguridad, y fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Fuente: Agencia DIB

