Necochea: más de 1.500 jóvenes en el campamento nacional scout

Con el arribo de contingentes de todo el país, Necochea es sede del Campamento Nacional Rover Moot, el evento más importante de esa rama del movimiento scout argentino, que reúne a jóvenes de entre 18 y 22 años. Cerca de 1.500 participantes forman parte de esta experiencia federal, que movilizó entre 100 y 120 micros hacia la ciudad balnearia y marcó uno de los mayores movimientos juveniles de los últimos años.

De acuerdo con Ecos Diarios, las actividades comenzaron el sábado desde temprano y se desarrollan tanto en el casco urbano como en distintos puntos del distrito. Uno de los ejes es el “vivac”, una experiencia de campamento volante que incluye caminatas, actividades al aire libre, armado de refugios y la noche en contacto directo con la naturaleza. Y hoy vuelven a la base del campamento.

En paralelo, otros grupos realizaron mingas comunitarias, una de las prácticas tradicionales del escultismo vinculada con el servicio solidario. Estas acciones se desarrollaron en Costa Bonita, Arenas Verdes, Juan N. Fernández, Claraz y La Dulce, con tareas en escuelas, plazas y espacios comunitarios.

Al atardecer del sábado se llevó a cabo una apertura simbólica, tanto en Necochea como en cada uno de los lugares donde se realizan actividades. “Fue de carácter informal, para marcar el inicio; el gran cierre va a ser el 24, cuando estén todos juntos”, explicó la directora del Distrito Scout Nº 4, Sandra La Battaglia, citada por Ecos Diarios de Necochea.

