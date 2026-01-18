Sector Público: en 2025 acumuló superávit fiscal de $ 11,77 billones, por encima de la meta acordada con el FMI

El Sector Público Nacional (SPN) cerró diciembre de 2025 con un déficit fiscal primario de $ 2,88 billones y un resultado financiero negativo de $ 3,29 billones, luego del pago de intereses por $ 0,41 billones, de acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ) .

Según el informe “Análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional”, publicado este fin de semana, los ingresos totales alcanzaron los $ 12,07 billones, mientras que el gasto ascendió a $ 14,95 billones, en un contexto donde el ajuste sobre las erogaciones iniciado en 2024 continúa consolidándose, dice CEPA.

En términos reales, los ingresos registraron una caída interanual del 7,1%, aunque frente a diciembre de 2023 la baja fue más moderada, del 0,3%. Entre los tributos con mayor retroceso se destacaron Bienes Personales (-23,1% interanual) y los Derechos de Exportación (-57,7%), impactados por liquidaciones anticipadas y por la reducción de retenciones establecida por el Decreto 682/2025. En contrapartida, los Derechos de Importación crecieron 9% interanual, en línea con un mayor ingreso de bienes al país.

La recaudación del IVA también mostró señales de debilidad, con una baja real del 4,2% interanual, reduciendo su participación en los ingresos totales al 21%. A su vez, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social cayeron levemente (-0,6%), reflejando la dinámica del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo.

Del lado del gasto, el informe señala que las erogaciones totales crecieron 1,7% interanual en términos reales, aunque frente a diciembre de 2023 se observa una contracción del 16,1%, y del 27,2% si se compara el acumulado de 2025 con 2023. Las prestaciones sociales aumentaron 6% interanual, impulsadas por jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal, pero otros programas sociales y asignaciones familiares continuaron mostrando fuertes recortes.

Los subsidios económicos profundizaron la baja, con una caída real del 52,4% respecto de 2023, especialmente en transporte y otras funciones. También se mantuvo el ajuste en los gastos de funcionamiento, donde los salarios de la administración pública siguieron perdiendo frente a la inflación. En tanto, la inversión en obra pública volvió a retroceder: los gastos de capital cayeron 47,7% interanual, consolidando un desplome cercano al 79% frente a 2023.

Pese al rojo de diciembre, el SPN acumuló en 2025 un superávit fiscal de $ 11,77 billones, ubicándose por encima de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional para diciembre, que era de $ 10,88 billones. No obstante, el informe advierte que, si se computan los intereses capitalizados de los títulos en pesos, el resultado financiero implícito se vuelve más negativo, lo que abre un foco de atención sobre la sostenibilidad del esquema fiscal en los próximos meses.

