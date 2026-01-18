domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026 - 10:19

Argentina avanza en la apertura del mercado de China para exportación de frutas de carozo

Técnicos de la Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) realizaron inspecciones en establecimientos de producción y empaques.

Por Agencia DIB
Ciruelas, duraznos, damascos y nectarines, frutas que podrían ser exportadas a China.

Técnicos de la Administración General de Aduanas de la República Popular China(GACC) realizaron la semana pasada inspecciones en establecimientos de producción y empaques de fruta fresca -ciruelas, duraznos, damascos y nectarines- junto a profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El recorrido incluyó huertos, empaques y otras instalaciones ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén, donde se evaluaron los sistemas de manejo sanitario y de inocuidad, el control de plagas de interés cuarentenario para China, la trazabilidad de los productos, los procesos de acondicionamiento y la documentación de respaldo. Además, se visitaron las instalaciones del laboratorio nacional de referencia del Senasa, donde los técnicos observaron las actividades vinculadas al diagnóstico y determinación de plagas vegetales. La gestión y coordinación de la actividad contó con el apoyo y la cooperación del sector productivo y de las provincias involucradas.

Desde China destacaron los aspectos positivos observados y las ventajas del sistema argentino de producción de fruta fresca de carozo, aunque sugirieron realizar algunos ajustes en las tareas a campo y en los empaques. Finalmente, se aguarda el informe de la auditoría, que será publicado en el sitio oficial del organismo chino.

Los Programas de Exportación gestionados por el Senasa, junto con sus planes de trabajo y protocolos fitosanitarios, establecen los requisitos técnicos y sanitarios que garantizan el cumplimiento de las exigencias de los mercados de destino.

