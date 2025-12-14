Barra, el auténtico pueblo turístico rural de Gonzales Chaves

Miles de kilos de carne -vacuna y ovina- se asan a la estaca en la Fiesta del Asado Pampeano.

Sobre la ruta provincial 75 y a unos 60 kilómetros de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, el pueblo de Juan Eulogio Barra -o simplemente Barra - parece detenido en el tiempo, con una paz que contrasta con el estrés de las grandes urbes. Es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Como tantos pueblos bonaerenses, su historia está profundamente ligada al ferrocarril y la actividad agropecuaria . La fecha de fundación es el 2 de marzo de 1909, el día que nació la estación del Ferrocarril. Y como era punta de riel, allí se instalaron talleres, al punto que hace 110 años tenía una población de mil habitantes, el cuádruple de la que cuenta hoy. Pese a la merma de su población, Barra ha logrado mantener vigente su identidad rural.

Los días en Juan Eulogio Barra gira casi por completo en torno a la actividad agropecuaria. la principal de un pueblo con el típico ritmo calmo del interior. Los almacenes de ramos generales que siguen funcionando son verdaderos museos de la vida de campo .

El club social Juan Eulogio Barra, La iglesia San Juan Bautista, los clubes -el Juan Eulogio Barra y el Centro Fortín Mapuche- y la estación son los centros de la vida comunitaria. Si bien no hay hoteles, los turistas se alojan en establecimientos rurales con pensión completa.

El principal atractivo intangible del pueblo es su ritmo de vida pausado, la seguridad y la desconexión total del bullicio urbano. Es un sitio perfecto para el avistaje de aves y disfrutar del silencio del campo.

De carne somos

Ese silencio se rompe para la Fiesta del Asado Pampeano, una celebración tradicional con el asado a la estaca (o "al asador"), una de las técnicas más auténticas de la cocina de campo argentina. Generalmente se realiza en el mes de noviembre o diciembre, coincidiendo con la finalización de algunas cosechas y la llegada del verano.

Hay concursos de asadores, miles de kilos de carne -vacuna u ovina- a precios populares, espectáculos folclóricos y una feria artesanal. Veganos abstenerse o llevar su propia vianda.

Cómo llegar

Se encuentra ubicado a 495 Kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tomar la RN N° 3 hasta Adolfo Gonzales Chaves. En el kilómetro 450 girar a la derecha por RP N° 75 hacia el pueblo de La Garma. Desde allí tomar el acceso, por camino de ripio, unos 20 kilómetros hasta Juan Eulogio Barra. Este camino se encuentra en perfecto estado.

