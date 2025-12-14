domingo 14 de diciembre de 2025
14 de diciembre de 2025 - 09:50

Barra, el auténtico pueblo turístico rural de Gonzales Chaves

Con apenas 200 habitantes, Barra mantiene el espíritu de la vida de campo. Su fiesta mayor es la del Asado Pampeano. Veganos abstenerse o llevar vianda.

Por Agencia DIB
La Fiesta del Asado Pampeano es el evento más convocante de Barra.

La Fiesta del Asado Pampeano es el evento más convocante de Barra.

@turismopba
Hace 110 años, Barra tenía más del triple de habitantes que hoy.

Hace 110 años, Barra tenía más del triple de habitantes que hoy.

@turismopba
La estación vio pasar al último tren en 1977.

La estación vio pasar al último tren en 1977.

@turismopba.
En la Fiesta del Asado Pampeano se cultivan las tradiciones.

En la Fiesta del Asado Pampeano se cultivan las tradiciones.

@turismopba
Miles de kilos de carne -vacuna y ovina- se asan a la estaca en la Fiesta del Asado Pampeano.

Miles de kilos de carne -vacuna y ovina- se asan a la estaca en la Fiesta del Asado Pampeano.

@turismopba

Sobre la ruta provincial 75 y a unos 60 kilómetros de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, el pueblo de Juan Eulogio Barra -o simplemente Barra- parece detenido en el tiempo, con una paz que contrasta con el estrés de las grandes urbes. Es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Más noticias
Saldungaray, uno de los pueblos turísticos que siempre figura entre los más hermosos del mundo (@turismopba)

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires
Vista aérea de San Blas, en pleno verano.

Bahía San Blas y Los Pocitos, los Pueblos Turísticos de Carmen de Patagones

Como tantos pueblos bonaerenses, su historia está profundamente ligada al ferrocarril y la actividad agropecuaria. La fecha de fundación es el 2 de marzo de 1909, el día que nació la estación del Ferrocarril. Y como era punta de riel, allí se instalaron talleres, al punto que hace 110 años tenía una población de mil habitantes, el cuádruple de la que cuenta hoy. Pese a la merma de su población, Barra ha logrado mantener vigente su identidad rural.

Barra y su historia

Barra en 1919
Hace 110 años, Barra tenía más del triple de habitantes que hoy.

Hace 110 años, Barra tenía más del triple de habitantes que hoy.

Los días en Juan Eulogio Barra gira casi por completo en torno a la actividad agropecuaria. la principal de un pueblo con el típico ritmo calmo del interior. Los almacenes de ramos generales que siguen funcionando son verdaderos museos de la vida de campo.

El club social Juan Eulogio Barra, La iglesia San Juan Bautista, los clubes -el Juan Eulogio Barra y el Centro Fortín Mapuche- y la estación son los centros de la vida comunitaria. Si bien no hay hoteles, los turistas se alojan en establecimientos rurales con pensión completa.

Barra estación
La estación vio pasar al último tren en 1977.

La estación vio pasar al último tren en 1977.

El principal atractivo intangible del pueblo es su ritmo de vida pausado, la seguridad y la desconexión total del bullicio urbano. Es un sitio perfecto para el avistaje de aves y disfrutar del silencio del campo.

De carne somos

Copia de pueblos turisticos Barra
Miles de kilos de carne -vacuna y ovina- se asan a la estaca en la Fiesta del Asado Pampeano.

Miles de kilos de carne -vacuna y ovina- se asan a la estaca en la Fiesta del Asado Pampeano.

Ese silencio se rompe para la Fiesta del Asado Pampeano, una celebración tradicional con el asado a la estaca (o "al asador"), una de las técnicas más auténticas de la cocina de campo argentina. Generalmente se realiza en el mes de noviembre o diciembre, coincidiendo con la finalización de algunas cosechas y la llegada del verano.

Hay concursos de asadores, miles de kilos de carne -vacuna u ovina- a precios populares, espectáculos folclóricos y una feria artesanal. Veganos abstenerse o llevar su propia vianda.

Barra fiesta
En la Fiesta del Asado Pampeano se cultivan las tradiciones.

En la Fiesta del Asado Pampeano se cultivan las tradiciones.

Cómo llegar

Se encuentra ubicado a 495 Kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tomar la RN N° 3 hasta Adolfo Gonzales Chaves. En el kilómetro 450 girar a la derecha por RP N° 75 hacia el pueblo de La Garma. Desde allí tomar el acceso, por camino de ripio, unos 20 kilómetros hasta Juan Eulogio Barra. Este camino se encuentra en perfecto estado.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Bahía San Blas y Los Pocitos, los Pueblos Turísticos de Carmen de Patagones

Luciana Delabarba: talento y constancia en la cima del básquet

Respeto y diversidad religiosa: llega a La Plata la cuarta edición de la Noche de los Templos

Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"

Manjares bonaerenses: el Pan Dulce de Suipacha

Fin de semana con fiestas de Navidad, vino, cerveza y hasta un maratón nocturno

Con 25.000 huevos, la Omelette Gigante volvió a ser una fiesta en Pigüé

San Clemente encendió su "Mágico Diciembre" y marcó el inicio de la temporada navideña

Balcarce: homenaje de un artista local al múltiple campeón Juan Manuel Fangio

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Denuncia de abuso en la Departamental de Luján.

Luján: policía abusó de una compañera que dormía en la sede de la Departamental