Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"

No hay dudas de que la mayoría de los 66 mil habitantes de la ciudad de Chivilcoy lo conocen. Porque a lo largo de medio siglo el gastroenterólogo Carlos Alberto Menéndez seguramente los atendió, o a algún familiar o amigo.

Por su rica trayectoria en la zona, el Círculo Médico Chivilcoy acaba de distinguirlo con la Medalla de Oro, junto a otros colegas con similar trayectoria, como los doctores Omar Manuel Chemes, José Forte y Edgardo Adalberto Praglia.

En reconocimiento a sus 50 años al servicio de la salud, el periódico La Razón de Chivilcoy entrevistó a Menéndez, repasando su vocación, los cambios en la medicina y su preocupación por el impacto de la tecnología en el vínculo humano dentro del consultorio.

Aunque nació en Carlos Pellegrini, cerca de La Pampa , Menéndez lleva décadas en Chivilcoy. “Muchos años, mucha lucha por la medicina y por los médicos… No creo haber hecho muchas macanas, ni como médico ni como persona”, se definió con una sonrisa.

Menéndez recordó que decidió ser médico a los 13 años, influido por su padrino, un profesional rural de Carlos Pellegrini: “Lo veía trabajar y me identifiqué con él” y con orgullo señaló que su padrino llegó a verlo recibido.

El gastroenterólogo tiene sus críticas sobre cómo la tecnología ha modificado la dinámica del consultorio: “Se ha perdido la relación médico-paciente. Hoy todo es rápido, hay muchos estudios complementarios y poco diálogo. El mundo cambió y eso afectó mucho a la medicina”.

“Tengo terror a la IA. Se está consultando demasiado y no es tan exacta. El factor humano es esencial en nuestra profesión. Cuando un paciente viene con ‘lo leí en Google’, yo les digo: consulte con Yahoo… Y si no, que se atiendan con la vecina”, ironizó.

Menéndez destacó que, además de la tecnología, también los pacientes cambiaron: “Se automedican, son muy demandantes y muy juzgadores. Y hay mucha gente deprimida. Muchas veces el dolor físico tiene origen nervioso, y eso ninguna máquina lo detecta. Hace falta hablar, dedicar tiempo”.

A 50 años de haberse recibido, Menéndez sigue presente en su consultorio de la calle Almirante Brown para bien de los chivilcoyenses. “La vida me dio mucho y yo le di mucho a la vida”, terminó la entrevista.

Fuente: Agencia DIB.