viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 15:22

Una eminencia de Chivilcoy dice: "se perdió la relación médico-paciente"

Desde hace 50 años, Carlos Alberto Menéndez es "el" gastroenterólogo de Chivilcoy. El médico que acaba de ser distinguido por sus colegas afirma que "el factor humano es esencial en la medicina".

Por Agencia DIB
Menéndez, 50 años al servicio de Chivilcoy.

Menéndez, 50 años al servicio de Chivilcoy.

La Razón

No hay dudas de que la mayoría de los 66 mil habitantes de la ciudad de Chivilcoy lo conocen. Porque a lo largo de medio siglo el gastroenterólogo Carlos Alberto Menéndez seguramente los atendió, o a algún familiar o amigo.

Más noticias
Mari y Gladys, 60 años de amistad y más de 55 al frente de la Mercería Marisol. (Foto: El Fénix)

Cierra Mercería Marisol, 55 años de trabajo y amistad en Benito Juárez
El barigüí forma parte del grupo de los simúlidos, o “moscas negras”, cuyas hembras son hematófagas.

Cuidado con "la mosquita que muerde" del Salado, el temido barigüí

Por su rica trayectoria en la zona, el Círculo Médico Chivilcoy acaba de distinguirlo con la Medalla de Oro, junto a otros colegas con similar trayectoria, como los doctores Omar Manuel Chemes, José Forte y Edgardo Adalberto Praglia.

El gastroenterólogo de Chivilcoy

En reconocimiento a sus 50 años al servicio de la salud, el periódico La Razón de Chivilcoy entrevistó a Menéndez, repasando su vocación, los cambios en la medicina y su preocupación por el impacto de la tecnología en el vínculo humano dentro del consultorio.

Aunque nació en Carlos Pellegrini, cerca de La Pampa, Menéndez lleva décadas en Chivilcoy. “Muchos años, mucha lucha por la medicina y por los médicos… No creo haber hecho muchas macanas, ni como médico ni como persona”, se definió con una sonrisa.

Menéndez recordó que decidió ser médico a los 13 años, influido por su padrino, un profesional rural de Carlos Pellegrini: “Lo veía trabajar y me identifiqué con él” y con orgullo señaló que su padrino llegó a verlo recibido.

El gastroenterólogo tiene sus críticas sobre cómo la tecnología ha modificado la dinámica del consultorio: “Se ha perdido la relación médico-paciente. Hoy todo es rápido, hay muchos estudios complementarios y poco diálogo. El mundo cambió y eso afectó mucho a la medicina”.

“Tengo terror a la IA. Se está consultando demasiado y no es tan exacta. El factor humano es esencial en nuestra profesión. Cuando un paciente viene con ‘lo leí en Google’, yo les digo: consulte con Yahoo… Y si no, que se atiendan con la vecina”, ironizó.

Menéndez destacó que, además de la tecnología, también los pacientes cambiaron: “Se automedican, son muy demandantes y muy juzgadores. Y hay mucha gente deprimida. Muchas veces el dolor físico tiene origen nervioso, y eso ninguna máquina lo detecta. Hace falta hablar, dedicar tiempo”.

A 50 años de haberse recibido, Menéndez sigue presente en su consultorio de la calle Almirante Brown para bien de los chivilcoyenses. “La vida me dio mucho y yo le di mucho a la vida”, terminó la entrevista.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Cierra Mercería Marisol, 55 años de trabajo y amistad en Benito Juárez

Cuidado con "la mosquita que muerde" del Salado, el temido barigüí

Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

Temor por aparición de zorros en Canning: cazan mascotas y aves de corral a plena luz del día

El grupo inversor que controla Flybondi se transformó en el principal accionista de OCA

Trenes: el ramal Tigre del Mitre estará 50 días sin servicio

Entre datos, riesgos y oportunidades: claves que dejó el debate sobre IA en Bahía Blanca

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Refuerzan los controles de alcoholemia en lanchas y motos de agua en el río Paraná

El cantante Joaquín Levinton sufrió un infarto y fue internado de urgencia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La reparación de un techo en Villa Cacique.

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Presti, Milei y Petri. 

Presti asumió en Defensa con uniforme militar: una apuesta fuerte de Milei en la batalla cultural

Por  Andrés Lavaselli