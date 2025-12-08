lunes 08 de diciembre de 2025
8 de diciembre de 2025 - 14:26

Con 25.000 huevos, la Omelette Gigante volvió a ser una fiesta en Pigüé

La ciudad fundada por inmigrantes franceses celebra desde hace casi treinta años la Fiesta de la Omelette Gigante, toda una tradición en Saavedra.

Por Agencia DIB
La Omelette Gigante se hace en una sartén de 4,30 metros de diámetro.

Semanario Reflejos de Pigüé
Los cocineros, con algunos de los 25 mil huevos.

Semanario Reflejos de Pigüé
Hay equipo.... para hacer la Omelette Gigante.

Semanario Reflejos de Pigüé
La Omelette Gigante de Pigüé.

Pigüé: con más de 20 mil huevos, se viene la fiesta de la Omelette Gigante
En Madariaga, un fin de semana largo a pura tradición.

Fin de semana XL con tradición, cerveza, queso, cordero deshuesado y omelette gigante

Este año se utilizaron 25.000 huevos para preparar la gigantesca receta, que luego fue distribuida de manera totalmente gratuita entre el público. Como cada edición, la actividad despertó el interés desde el inicio, con el colorido desfile de la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante, el proceso de preparación a la vista y el esperado momento de la degustación.

Pensando en la inclusión de todos los asistentes, también se elaboró la ya tradicional omelette apta para celíacos, permitiendo que cada persona pudiera disfrutar del evento sin restricciones. La respuesta del público fue tan grande que la enorme sartén de 4,30 metros de diámetro quedó completamente vacía: no quedó ni una de las 10 mil porción sin entregar.

El origen de la Omelette Gigante

La ceremonia tiene sus raíces en Francia -país del que llegaron los fundadores de Pigüé- y se replica en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos y las Islas de Nueva Caledonia. Es fundamental la precisión y la coordinación del equipo: 5 grandes maestros, 40 caballeros, 20 cofrades y 20 ayudantes participan del proceso.

A pesar de las dimensiones, la rotura y batido de los huevos demanda apenas 45 minutos, y otros 45 minutos después comienzan a servirse las primeras porciones.

Fuente: Agenda DIB

