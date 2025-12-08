Con 25.000 huevos, la Omelette Gigante volvió a ser una fiesta en Pigüé

La Omelette Gigante se hace en una sartén de 4,30 metros de diámetro. Semanario Reflejos de Pigüé Los cocineros, con algunos de los 25 mil huevos. Semanario Reflejos de Pigüé Hay equipo.... para hacer la Omelette Gigante. Semanario Reflejos de Pigüé

Como ocurre desde hace 26 ediciones, la tradicional Omelette Gigante fue la gran protagonista del 141º Aniversario de Pigüé. El evento de este domingo en el Parque Municipal una vez más reunió a miles de vecinos y turistas que llegaron al partido de Saavedra.

Este año se utilizaron 25.000 huevos para preparar la gigantesca receta, que luego fue distribuida de manera totalmente gratuita entre el público. Como cada edición, la actividad despertó el interés desde el inicio, con el colorido desfile de la Cofradía Mundial de los Caballeros de la Omelette Gigante, el proceso de preparación a la vista y el esperado momento de la degustación.

Pensando en la inclusión de todos los asistentes, también se elaboró la ya tradicional omelette apta para celíacos, permitiendo que cada persona pudiera disfrutar del evento sin restricciones. La respuesta del público fue tan grande que la enorme sartén de 4,30 metros de diámetro quedó completamente vacía: no quedó ni una de las 10 mil porción sin entregar.

El origen de la Omelette Gigante La ceremonia tiene sus raíces en Francia -país del que llegaron los fundadores de Pigüé- y se replica en países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos y las Islas de Nueva Caledonia. Es fundamental la precisión y la coordinación del equipo: 5 grandes maestros, 40 caballeros, 20 cofrades y 20 ayudantes participan del proceso.

A pesar de las dimensiones, la rotura y batido de los huevos demanda apenas 45 minutos, y otros 45 minutos después comienzan a servirse las primeras porciones. Fuente: Agenda DIB

