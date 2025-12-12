Respeto y diversidad religiosa: llega a La Plata la cuarta edición de la Noche de los Templos

El próximo sábado 20 de diciembre se realizará en La Plata la cuarta edición de la Noche de los Templos, una iniciativa que busca dar a conocer las distintas religiones y creencias con representación en la ciudad a través de un recorrido por iglesias, capillas, santuarios y otros espacios de oración.

La propuesta, promovida en conjunto con la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Fundación Emile Coutaret, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre entre las 20 y las 23. El público tendrá la opción de movilizarse por sus propios medios o de comprar un boleto a $5 mil para hacer el recorrido en un bus especial, que se aborda en las paradas habilitadas.

Quienes opten por el rondín en colectivo podrán subir en la Catedral de la Inmaculada Concepción (14 entre 51 y 53), la Parroquia San Francisco de Asís (12 entre 68 y 69) o la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (4 entre 43 y 44) y subir y bajar en cualquiera de las demás estaciones.

El circuito de La noche de los Templos recorrerá la Catedral, el Santuario de Schoenstatt (15 y 53), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (53 entre 10 y 11), la Iglesia Evangélica Luterana (10 entre 60 y 61), la Parroquia San Francisco de Asís y la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Además, quienes participen de la propuesta podrán visitar el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (diagonal 74 entre 3 y 4) y el espacio de Masonería (49 entre 12 y 13).

En todas las paradas se realizarán diversas actividades, como visitas guiadas por los espacios religiosos, exposiciones, proyecciones, y presentaciones musicales. También habrá stands de programas, principios y proyectos, charlas informativas y sorteos.

La grilla completa

En la Catedral de la Inmaculada Concepción habrá música de órgano, un recorrido por el templo y una visita guiada a su coro y órgano.

En el Santuario de Schoenstatt se entregará de folletería, podrán recorrerse una exposición de la línea de tiempo del santuario y otra de libros, habrá presentaciones corales y la proyección de un video.

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se realizará un recorrido por las instalaciones y habrá stands de los programas de la iglesia.

La Iglesia Evangélica Luterana, por su parte, tendrá una muestra de libros de himnos luteranos, música, charlas, una visita guiada y un recorrido histórico del luteranismo por el mundo. Además, se abordarán legados de la reforma luterana en la sociedad.

En la Parroquia San Francisco de Asís se podrá disfrutar de exposiciones de la imagen pintada de Nuestra Señora de la Rosa del siglo XV, de los reclinatorios utilizados por Perón y Evita en su casamiento y de imágenes y elementos religiosos centenarios de la parroquia.

Catedral otra

Las actividades en la Capilla del Colegio Primario Nuestra Señora de la Misericordia comprenderán la visita al Camarín del Milagro, que por intercesión de la Madre Fundadora Dios obró en la Hermana Espíritu Santo el 1º de julio de 1911, y la visualización de los frescos pintados en su techo.

En el mismo espacio, pero en línea con la religión Fe Bahá'í, se difundirán sus principios religiosos, el proyecto de acción social y la proyección de los Templos Bahá'ís; mientras que en términos de la religión ASRAU en la capilla se entregará folletería, se expondrán objetos religiosos, se proyectará un video institucional histórico y se atenderán consultas.

En el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina habrá un momento musical a cargo de Hourbeigt/Paladino en voz y Rodríguez Botti en piano, y a partir de las 20.30 y cada 30 minutos se proyectará un breve video informativo y se establecerá un espacio de consultas.

En el Espacio de Masonería habrá difusión de folletería, exposición de elementos masónicos, una recorrida y una charla sobre ilustres masones de La Plata.

Todos los credos

En la presentación de la Noche de los Templos estuvo el intendente de La Plata, Julio Alak; por la Catedral estuvo el Padre Hernán Remundini; por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Daniel Fischer, Esmeralda Otero y Mariela Plaza; por Masonería, Fernando Santolaria; por el Santuario de Schoenstatt, Diego Pelazzini y Carlos Ramírez; por la Parroquia San Francisco, Daniel Dascenzi; por la Capilla Colegio Misericordia, Lorena; y por la Fe Bahai, Maximiliano Martínez.

Además, asistieron por Asrau (Raíz Africanista), Luis Ibarra y Martín Ferreira; por la Iglesia Evangélica Metodista, Susana Paladino; por la Iglesia Evangélica Luterana, el Pastor Paulo Siebra Andrade; por la Fundación Emile Coutarete, Ofelia Huergo y Roberto Ciafardo; y por la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital Bonaerense, Adriana Di Camillo y Patricia Rivero.

Fuente: Agencia DIB