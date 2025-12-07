domingo 07 de diciembre de 2025
Balcarce: homenaje de un artista local al múltiple campeón Juan Manuel Fangio

La zona de la avenida San Martín y 107 cambió su estética a partir del aporte del artista local Nicolás Lahitte: el mural de Juan Manuel Fangio.

Un mural revive en Balcarce la leyenda del quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio. La zona de la avenida San Martín y 107 cambió su estética a partir del aporte artístico y la obra del artista local Nicolás Lahitte.

“Con su estilo único, colores vibrantes y su propia impronta, Lahitte suma un nuevo punto de referencia visual y cultural en uno de los accesos a la ciudad”, informa el diario La Vanguardia. El mural rinde homenaje a Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

La intervención artística se ubica en uno de los paredones de la firma OL Agro – Seguros y Servicios Agropecuarios y es, desde ahora, un nuevo atractivo para los vecinos y visitantes de la ciudad. El mural destaca por la técnica detallada y los colores intensos que caracterizan a Lahitte, quien ya ha dejado su impronta en distintos espacios públicos de Balcarce.

Nicolás Lahitte: un artista de Balcarce

Lahitte estudió en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, aunque la mayor parte de su formación como artista, asegura él mismo, es autodidacta. Se trata de un joven y talentoso dibujante balcarceño que ya intervino en varios murales urbanos. Según destaca La Vanguardia en otra publicación, “más allá de admirar el manejo de las formas, los colores y las texturas que utiliza en el dibujo y el sentido de los murales que pintó, existe en su trabajo una particular visión del mundo que lo rodea. El Sargento García, Lionel Messi, Juan Manuel Fangio y los Bomberos Voluntarios representan cosas muy importantes para distintas generaciones. Esos personajes están en la memoria colectiva de todos y su popularidad también hace que el trabajo de Nicolás adquiera otra relevancia”.

“Estudié dibujo en la ciudad de La Plata varios años, los murales me llamaban la atención y hacía tiempo que quería probar ideas que tenía girando en la cabeza. Un día hablando con Sebastián Vidal (NdR: subsecretario de Turismo), me contó de la iniciativa de Arte Urbano que tenían desde Dirección de Juventud, así que me animé. Así arranqué en febrero de 2018”, explicó Lahitte en diálogo con La Vanguardia.

“Como artista me interesa siempre probar cosas nuevas, desde las técnicas hasta los temas que se puedan abordar en los dibujos o pinturas. Creo que lo más importante es tener ideas nuevas y reinventarse todo el tiempo y en la medida de que uno pueda porque no siempre las exigencias de la gente y el trabajo lo permiten”, siguió el artista que utiliza acrílicos o látex para los murales, a los que sumó aerosoles y fibrones acrílicos. “Para dibujar uso birome, lápiz o microfibra”.

