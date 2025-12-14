"Innovación Digital y Sustentabilidad": reconocimiento de Adepa para diario El Tiempo de Azul

Darío Rizzardi , editor digital de El Tiempo ( diario integrante de DIB ), recibió el premio en la categoría “Innovación Digital y Sustentabilidad”, en la que se destacan los esfuerzos de los medios para adaptarse a las nuevas formas de consumo de información.

Desde hace 36 años Adepa premia a las mejores producciones periodísticas de medios impresos y digitales del país. En esta edición participaron 684 profesionales de prensa, con un total de 1.801 trabajos divididos en 22 categorías.

Al momento de recibir la distinción, Rizzardi se refirió a la complejidad de introducir cambios tecnológicos en medios del interior y la importancia del apoyo de Adepa y Google . "Hacer sostenible un medio es complejo y, para un medio del interior, implica enfrentar desafíos constantes. Por eso es tan importante la existencia de programas de sustentabilidad como los que ofrecen Adepa y Google, que nos impulsan a comenzar a convertir a los suscriptores tradicionales al formato digital. Me siento en representación de los medios del interior que estamos en esa difícil tarea de llevar adelante un medio de comunicación", expresó Rizzardi al recibir la distinción.

Reconocimiento de Adepa a El Tiempo

El editor digital de El Tiempo presentó a comienzos de 2024 un proyecto de sustentabilidad referido a suscripciones digitales, el cual fue elegido entre los 40 mejores -se habían presentado 250 iniciativas- para poder ingresar al programa de Sustentabilidad en Medios que brindaron Adepa y Google. Durante ocho meses participó de diversas mentorías que le permitieron terminar de dar forma al proyecto inicial y nuevamente ser elegido entre los diez mejores para recibir el apoyo de Google para la implementación del proyecto.

Durante los primeros seis meses de este año, Rizzardi junto a Gastón Serralta, desarrollador de la firma Dos Unos e integrante del equipo de Google, definieron las normativas de la suscripción para que en junio comenzara a funcionar en el dominio www.diarioeltiempo.com.ar. Hoy el sistema tiene 1.200 registros, por lo que la primera fase del proyecto fue un éxito. Sin embargo, dice El Tiempo, el camino no se detiene aquí. “En la primera mitad de 2026 el medio se prepara para lanzar la segunda fase de su suscripción digital, que incluirá nuevas estrategias de captación de suscriptores y la conversión de suscripciones convencionales a digitales”.

Fuente: Agencia DIB