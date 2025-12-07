Bahía San Blas y Los Pocitos, los Pueblos Turísticos de Carmen de Patagones

Los Pocitos atrae por su playa y por sus ostras.

En la bahía, hay pocas olas, el agua es clara y un tanto más tibia que en el resto de la costa atlántica bonaerense.

En Bahía San Blas y Los Pocitos se registran más de 3 mil salidas de pesca embarca por temporada.

Quienes conocen Bahía San Blas y Los Pocitos saben que bien vale la pena viajar hasta el extremo más austral de la provincia de Buenos Aires. Estas dos localidades del municipio de Carmen de Patagones y que no llegan al millar de habitantes entre ambos, tienen todo para olvidarse del estrés.

Integrantes de la lista de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires , ofrecen naturaleza viva, actividades náuticas, playas de agua claro, el paraíso de los pescadores y una gastronomía a base de mar -Los Pocitos es la Capital de las Ostras- y de cordero patagónico.

Se encuentra en la Isla del Jabalí y a unos 100 Kilómetros de Carmen de Patagones. Declarada Reserva Natural de Uso Múltiple por la Ley Provincial N° 12.788, la región comprendida por la Bahía de San Blas es un humedal de unas 16.000 hectáreas compuestas por un conjunto de islas, entre las que se encuentran: la Isla de los Césares, la del Sur, Flamenco, Gama, la mencionada del Jabalí, y otras menores.

Separada de tierra firme por dos rías, la isla del Jabalí forma un terreno semicircular de unas 6.000 hectáreas. Debe su nombre a que en el año 1780 cuando el entonces piloto de la Real Armada Basilio Villarino, capturó en la zona a un chancho salvaje (y sabroso).

Copia de SAN BLAS 2 (1) En la bahía, hay pocas olas, el agua es clara y un tanto más tibia que en el resto de la costa atlántica bonaerense. @turismopba

Las condiciones físicas del lugar habitado por menos de mil personas (sin oleaje fuerte, ni mar de fondo) y la heterogeneidad de sus playas, permiten la pesca tanto en mar abierto como sobre la ría. Años atrás San Blas se caracterizó por la captura de tiburones de hasta 3 metros de largo y 180 kilos. Hay que recordar que actualmente en toda la Provincia está prohibida la pesca de este tipo de ejemplares sin devolución. En cuanto a la pesca embarcada por temporada se concretan casi tres mil salidas.

Sin embargo no todo es pesca en San Blas. Entre otros, cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural. Fundado en 1821, la génesis del pueblo está ligada a grandes expediciones científicas como la encabezada por el naturalista Charles Darwin a bordo del bergantín “Beagle”, en 1832.

Por otra parte la Reserva Natural Bahía San Blas es una unidad de conservación con una superficie de 391.000 hectáreas donde habitan aves migratorias y se encuentran grandes cangrejales. Y sus playas -hay de canto rodado y un par de arena- son amplísimas, con aguas claras, no tan frías y profundas.

Qué visitar en San Blas

San Blas El muelle atrae pescadores todo el año. @turismopba

* El Faro Segunda Barranca

* El Antiguo Correo

* La Capilla San Blas

* El Casco de la Estancia Wassermann

* El Cementerio Taller Indígena

Cómo llegar a San Blas

Está a 952 kilómetros del AMBA. Se accede por RN 3 a la altura del kilómetro 881, y de ahí son unos 70 kilómetros de ripio hasta la Isla del Jabalí. Hay una segunda entrada en el kilómetro 918 de la RN 3 más 62 kilómetros de ripio.

Los aeropuertos más cercanos son el de Viedma (a poco más de 100 kilómetros) y Bahía Blanca (270 kilómetros).

Los Pocitos

barcos Pocitos En Bahía San Blas y Los Pocitos se registran más de 3 mil salidas de pesca embarca por temporada. @turismopba

Este pueblo con no más de 70 habitantes permanentes comenzó a ser conocido hace un siglo. Lo bautizaron así por la estancia Los Pocitos que en la costa tenía cinco pozos de agua de unos 200 litros de capacidad cada uno.

Víctor Speroni, el propietario de aquella estancia, lejos de usufructuar la playa sólo para él, abrió su campo para que todos disfrutaran de ella. La fecha fundacional de Los Pocitos es el 23 de abril de 1959 cuando se presentaron los planos de los 313 lotes en que se dividió la antigua estancia aunque las demoras burocráticas hicieron que los lotes recién comenzaran a ser vendidos en 1974.

Qué hace distinto a Los Pocitos

pocitos playa Los Pocitos atrae por su playa y por sus ostras. @turismopba

Es un pequeño balneario 27 kilómetros antes de llegar a San Blas. Debido al particular entorno de la bahía, las aguas suelen presentar un tono turquesa y cristalino. Además, por estar en la bahía, hay pocas olas y la temperatura del agua un poco más alta que la del resto de la costa atlántica bonaerense.

Los Pocitos tiene el banco de ostras más grande de la región. La presencia de estos moluscos ayuda a filtrar el agua, contribuyendo a la claridad del mar. No es casualidad que en enero allí se realice desde 2008 la Fiesta Provincial de la Ostra. Y para los pescadores, este pequeño pueblo posee un espectacular muelle de pesca.

Para llegar a Los Pocitos -donde hay una hostería que no está abierta todo el año y departamentos para alquilar- hay que tomar el mismo camino que a Bahía San Blas ya que se encuentra 27 kilómetros antes.

