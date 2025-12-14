domingo 14 de diciembre de 2025
Reforma laboral: empresarios mayoristas piden modificaciones para el proyecto oficial

Para la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) apoya “la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para modernizar las relaciones laborales”.

“Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”, consignó Cadam en un comunicado, en respaldo al proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento. No obstante, “entendemos que una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno. Por eso proponemos avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”.

De acuerdo con la Cámara, el “problema central” son los juicios laborales con montos impagables. “En la práctica, muchas empresas -sobre todo pyme- enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar. Esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo”.

A propósito, a la Cámara empresaria le “preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (Indec) más una tasa de interés”. “No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”, rechazó, y agregó: “Este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero (Ley 23.928 y modificatorias)”.

Y luego el comunicado plantea las propuestas de la Cámara: volver a un sistema de actualización con tasas bancarias; eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios; que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos deben ser estrictamente voluntarios; y que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales.

Por otro lado, para “frenar la industria del juicio”, “apoyamos medidas para reducir litigios injustificados”. Y plantea un ejemplo: “Si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (‘plus petición inexcusable’), pedimos que las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”. Además, Cadam apoya modificar el procedimiento laboral “para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos”.

A modo de cierre, para Cadam “cuidar a las empresas es cuidar el trabajo”. “Nuestro objetivo es simple: una legislación moderna, clara y equilibrada, que proteja derechos, reduzca conflictos, evite abusos y permita que las empresas -especialmente las pyme- puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo”.

