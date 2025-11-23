Manjares bonaerenses: tiramisú de frambuesa de Villa Cacique-Barker

El tiramisú de frambuesas, un símbolo de Villa Cacique-Barker. (@turismopba)

El entorno serrano de Villa Cacique-Barker favoreció el crecimiento de plantaciones de frambuesas, y de ahí al particular postre local había un solo paso, y nació uno de los manjares bonaerenses , el dulce, fresco y fácil de preparar tiramisú de frambuesas.

Manjares bonaerenses: de Pigüé, el aligot, con el típico gusto francés

Este postre es una variación moderna y afrutada del clásico italiano que, pese a lo que se pueda suponer, es bastante joven. Tal como lo conocemos hoy (con mascarpone, vainillas, café y cacao) fue inventado en la segunda mitad del siglo XX en el norte de Italia.

La palabra "Tirame sù" (que luego se italianizó a "Tiramisù") proviene del dialecto veneciano y significa literalmente "Levántame" o "Dame energía", en referencia a los ingredientes estimulantes (café, mascarpone y huevos).

Villa Cacique-Barker, en el partido de Benito Juárez , está a unos 400 kilómetros de Buenos Aires y La Plata. Si bien la Fiesta Provincial de la Frambuesa se lleva a cabo anualmente a fines de enero o principios de febrero, en noviembre ya comienza la cosecha en la zona.

Para una de las últimas celebraciones, María Alicia Monteavaro, chef oficial del municipio juarense, compartió para Manjares bonaerenses (programa de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia) el paso a paso de su receta clásica.

Tiramisú de frambuesas

Ingredientes

100 grs de crema

100 grs de ricota de oveja

200 grs de frambuesa

2 galletitas de vainilla

100 grs de azúcar

Ralladura de jengibre

100 cc de vino blanco

Hojas de menta para decorar

Tiramisu frambuesa 01

Preparación

Batir la crema a medio punto con la mitad del azúcar y agregar ralladura de jengibre o limón. Incorporar la ricota y continuar con el batido. Colocar la preparación en una manga y llevar al freezer.

Disponer en una sartén las frambuesas, el resto del azúcar y tres o cuatro cucharadas de vino blanco.

Llevar al fuego hasta formar una compota y dejar enfriar.

Trozar las vainillas y ubicarlas en una copa. Luego verter un poco de la compota, colocar una capa de crema y nuevamente alternar estos dos ingredientes.

Decorar con frambuesas y hojas de menta.

Tips de la chef

Las frambuesas se pueden reemplazar por otros frutos como frutillas, arándanos o moras y la ricota de oveja se puede sustituir por ricota común o queso crema.