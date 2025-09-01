A 187 años del nacimiento de Dardo Rocha, el gran fundador

Digno representante de la Generación del '80, Juan José Carlos Jacinto Dardo Rocha y Arana nació en la ciudad de Buenos Aires el 1º de septiembre de 1838. Abogado, político, diplomático, militar, periodista y docente, gobernó la provincia de Buenos Aires entre 1881 y 1884, y pese a ser un gran hacedor, no llegó a ser Presidente, y muchos se lo atribuyen a “la maldición de Alsina”, que fue manejó los destinos bonaerenses entre 1866 y 1868.

Dardo Rocha es recordado por fundar la ciudad de La Plata , aunque también fue parte de la piedra fundacional de Necochea , Pehuajó, Tres Arroyos y Coronel Vidal, además de ser el primer rector de la Universidad de La Plata.

Su primer cargo político fue el de diputado en la Legislatura de Buenos Aires en 1864, a los 26 años. Sin embargo, tuvo participación en la Guerra del Paraguay que empezó ese año, aunque luego de ello se le extendió un certificado de separación del Ejército en septiembre de 1867.

Tras integrar el equipo del gobernador bonaerense Adolfo Alsina , en 1872 fue elegido diputado y luego nombrado senador nacional en agosto de 1874. Garante de la gran alianza política que necesitó el General Julio Roca para llegar a la presidencia en 1880, fue bendecido como candidato oficialista para la Gobernación en 1881.

En sus tres años de administración se construyeron las líneas férreas de Mar del Plata (399 km), Benito Juárez (+160 km) y Bahía Blanca (680 km), entre otras. También se mejoró la red caminera en más de 2 mil kilómetros y se extendió el telégrafo provincial a lo largo de 800 km. A esto se sumaron nuevos hospitales y escuelas. Y le dio un gran impulso al Banco Provincia, con una expansión que incluyó la apertura de 44 centros de atención, la gran mayoría en el interior, como las sedes de Bragado, Saladillo, Olavarría, Mar del Plata o 9 de Julio.

Dardo rocha 1 Dardo Rocha junto a sus hijos María Celia y Carlos, partiendo en misión diplomática a Bolivia, 1911.

Dardo Rocha y la fundación de La Plata

Su gran obra durante su gobernación fue la fundación de la capital provincial, tras la federalización de Buenos Aires en 1880. Rocha designó una comisión de notables para elegir el lugar de la fundación. Así, Chivilcoy, Azul o Chascomús pudieron haber sido la nueva capital bonaerense, pero finalmente se decidió construir una ciudad desde cero en las lomas de la Ensenada, en el municipio homónimo.

Rocha envió el proyecto de fundación de la futura La Plata el 14 de mayo de 1882. La piedra fundamental de la ciudad fue colocada el 19 de noviembre de ese año, que era, como se ha dicho, el día del cumpleaños de uno de sus hijos de Rocha. Julio Roca, que ya olfateaba el sueño presidencial del Rocha, se negó a asistir al acto inaugural y mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Victorino de La Plaza. Tampoco se hizo presente Domingo Faustino Sarmiento, que al principio se opuso a la fundación de la ciudad.

Rocha dijo en ese momento sus famosas palabras: "Hemos dado a la nueva capital el nombre del río magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra, esperando que aquí queden sepultadas para siempre, las rivalidades, los odios, los rencores, y todas las pasiones que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de nuestro país".

La Plata fundacion El casco fundacional de La Plata.

Sus otros “nacimientos”

Rocha participó además de otros "nacimientos", como son las ciudades de Necochea en 1881, Coronel Vidal y Pehuajó en 1883 y Tres Arroyos un año más tarde. Por aquel entonces el territorio bonaerense tenía 521.581 habitantes, de los cuales 125.400 eran extranjeros. Sólo una ciudad, San Nicolás de los Arroyos superaba los 10.000 habitantes, pero el resto de los pueblos oscilaban entre los 5.000 y 7.000 habitantes.

Las gestiones para la fundación de Necochea se iniciaron en 1871, a través de un grupo de vecinos encabezados por Ángel Ignacio Murga, comandante de las Guardias Nacionales, y el juez de paz Victorio de la Canal, que solicitaron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, formar una ciudad cabecera en el partido de Necochea. El proyecto, que contó con el espaldarazo de Dardo Rocha y Aristóbulo del Valle, fue aprobado finalmente cuando el primero de ellos era gobernador. La fundación fue el 12 de octubre de 1881.

En lo que respecta a Coronel Vidal, cabecera del partido de Mar Chiquita, Rocha decretó su creación por ley el 28 de mayo de 1883. La idea de la denominación fue homenajear al militar argentino Celestino Vidal. Sin embargo, por esos tiempos sus primitivos habitantes lo designaban como "Arbolito", nombre que se tomaba de la antigua estación del ferrocarril Sud.

Ese mismo año, fundó Pehuajó, en el noroeste de la provincia, donde por ese entonces vivían unas 26 personas. Fue un 3 de julio y su nombre se debe al lugar donde se libró una sangrienta batalla en 1866 frente al Ejército paraguayo. A la margen del caudaloso río Paraná, en el límite entre Corrientes y Paraguay, se encuentra el arroyuelo Pehuajó. Rocha peleó allí, y por su parecido al territorio bonaerense bautizó "su nueva creación" con ese nombre.

Finalmente, tocó el turno de Tres Arroyos, el 24 de abril de 1884. Con su fundación, Rocha buscaba poblar y proteger los territorios que habían sido "ganados" a los pueblos originarios durante las campañas militares. En 1886 llegó el primer tren y tres años más tarde se instaló la primera industria. (DIB) FD