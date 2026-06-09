Berni, con un guiño a Massa en plena pelea del PJ: "Ojalá se decida a participar"

El senador Sergio Berni, que juega en la interna del PJ alineado con Cristina Fernández de Kirchner, hizo un guiño al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien describió como “ un adelantado ” a raíz de una serie de vaticinios que hizo sobre el gobierno de Javier Milei antes de las elecciones de 2023, que volvieron a viralizarse días atrás.

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“Me parece que fue un adelantado en esa discusión del debate presidencial. Massa anunció todo esto que iba a pasar y está pasando , lamentablemente”, expresó Berni en declaraciones periodísticas en las que recordó las advertencias de Massa en el debate previo al balotaje que perdió con Milei.

“A todos nos hubiera gustado que Massa se haya equivocado, pero lamentablemente no se equivocó y hoy estamos pagando las secuelas de este gobierno”, dijo Berni respecto de advertencias del entonces candidatos sobre suba de combustibles, reducción de subsidios y pérdida de derechos laborales.

Pero el tramo más picante de la entrevista fue cuando Berni manifestó su interés de que Massa asuma un rol más protagónico del que tiene en la actualidad. “ Ojalá tome el impulso necesario, ojalá se defina a participar . Me parece un actor muy importante en la política y ojalá lo podamos ver otra vez”, dijo Berni a NewsDigitales.

Esas palabras del senador resonaron en el marco de la interna peronista: aunque Berni no llegó a pedir que Massa asuma una candidatura, habló en el marco de los rumores sobre la posibilidad de que intente conseguir una candidatura para competir por la presidencia de la Nación en las elecciones del año que viene.

Aunque suele esgrimir posiciones propias, Berni está alineado con el cristinismo. Massa, que no habla en público, no descarta una postulación en privado, por lo que las palabras del senador generaron comentarios al interior del peronismo.

La semana pasada, Beni protagonizó además un duro cruce con la vicegobernadora Verónica Magarario, a quien en una entrevista periodística le atribuyó un mal manejo del Senado, que lleva sin sesionar todo lo que va del año. Magario está alineada con Kicillof en la interna del peronismo.

Fuente: Agencia DIB.