Tensión en Mar del Plata: baleó a un policía, se atrincheró con rehenes en su casa y quedó detenido

El delincuente, Matías "Pata de Palo" Cornejo, era buscado por un homicidio. Se desplegó un amplio dispositivo policial en el Barrio Libertad.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Operativo desplegado en el Barrio Libertad de Mar del Plata. (La Capital)

Un hombre logró ser detenido en el marco de un amplio operativo policial luego de balear a un agente y atrincherarse durante dos horas con tres rehenes en una vivienda del barrio Libertad de Mar del Plata. Otro oficial también habría resultado herido.

La violenta situación comenzó cuando personal de la DDI se presentó en una casa, ubicada en República Árabe Siria al 800, con una orden de detención para Matías “Pata de Palo” Cornejo, quien era buscado por el homicidio de Rubén “Viruta” Ordoñez.

Al verse rodeado, Cornejo efectuó varios disparos, hirió en la pierna a un efectivo, saló corriendo e ingresó a una casa vecina, donde se mantuvo encerrado junto a una persona mayor de edad y dos menores, a quienes tomó como rehenes. Luego de dos horas de tensión, con un despliegue de fuerzas de seguridad de todas las dependencias, el delincuente fue disuadido y apresado.

La muerte de Ordoñez ocurrió el domingo 4 de mayo de este año. Según publicó La Capital de Mar del Plata, Desde entonces, el fiscal Carlos Russo, a cargo de la causa, inició una investigación dirigida a determinar las circunstancias del ataque y a identificar a los responsables. Así fue como empezó la búsqueda de Cornejo y se pudo saber que un amigo suyo, Leonardo Olivares Hormazabal, lo estaba ayudando a ocultarse y a eliminar algunas pruebas relevantes. (DIB)

