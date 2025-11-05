Zohran Mamdani anuncia "una nueva era" en Nueva York

El socialista democrático Zohran Mamdani , de 34 años, ya dejó claro, apenas 24 horas después de su victoria electoral, que su gestión se traducirá en una defensa activa de la ciudad de Nueva York frente al gobierno federal.

Con un discurso lleno de simbolismos sobre el origen inmigrante de la ciudad y una promesa de transformación, Mamdani presentó a su equipo de transición y aseguró que su mandato será “capaz, íntegro y listo para trabajar tan duro como los millones de neoyorquinos que consideran esta ciudad su hogar”.

Tras imponerse por nueve puntos al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, Mamdani será el primer alcalde musulmán, el primer neoyorquino de ascendencia surasiática, el primero nacido en África y el más joven de los últimos 100 años en ocupar el cargo más alto de la ciudad. El alcalde electo nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda.

“No importa cuál sea su posición política, todos enfrentamos los mismos problemas ”, afirmó en su primera entrevista televisiva como alcalde electo. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida, impulsada y ahora liderada por inmigrantes”, añadió en una declaración que marcó el tono desafiante que caracteriza su relación con el presidente Donald Trump .

Un equipo diverso y con experiencia

En la conferencia realizada en Queens, Mamdani anunció los primeros nombres de su equipo de transición, entre los que destacan Elana Leopold -exdirectora de finanzas de la campaña de reelección de Bill de Blasio en 2017- como directora ejecutiva, la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, y la especialista en presupuesto municipal, Melanie Hartzog.

“Son personas que trabajan en la primera línea por mejorar el Gobierno de esta ciudad, con experiencia en políticas públicas”, sostuvo Mamdani. También participan en el equipo figuras del tercer sector como Grace Bonilla, dirigente de una organización sin fines de lucro con largo recorrido en desarrollo comunitario.

Durante la campaña, Trump calificó al flamante alcalde neoyorquino de “comunista” y le advirtió que cortaría fondos federales si resultaba electo. El martes por la noche, mientras Mamdani pronunciaba su discurso de victoria en Brooklyn, Trump reaccionaba en redes sociales con un escueto “¡...Y ASÍ COMIENZA!”, dejando entrever que la confrontación será constante durante los próximos años.

Mamdani, lejos de eludir la disputa, centró parte de su discurso en responderle: “Donald Trump, sé que estás viendo esto así que sube el volumen. Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros”, lanzó entre vítores de sus seguidores.

Agenda progresista

Entre sus propuestas de campaña se destacan la gratuidad del transporte público, el cuidado infantil universal, la creación de tiendas de comestibles administradas por el propio municipio y la puesta en marcha de un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria que sustituya algunas funciones policiales por equipos de salud mental. No está claro de dónde saldrán los fondos para sostener medidas tan ambiciosas, especialmente ante la resistencia de la gobernadora demócrata Kathy Hochul a aumentar impuestos a los más ricos.

“La excelencia debe caracterizar a quienes me rodean, tanto en el equipo como en las expectativas que se impongan al Ayuntamiento”, señaló al ser consultado sobre sus planes de gestión.

La campaña electoral estuvo marcada por una campaña feroz de la oposición, con millones de dólares destinados a ataques personales, algunos de ellos con tintes islamofóbicos. “Estoy decepcionado por la naturaleza de la intolerancia y el racismo que vimos en las últimas semanas”, dijo Mamdani al referirse al uso político de su fe y su origen.

En el cierre de la elección, más de 2 millones de neoyorquinos emitieron su voto, una cifra récord que no se registraba desde hacía medio siglo. El resultado confirmó el respaldo ciudadano a una plataforma progresista que promete disputar el sentido común de la política local.

Próximos pasos

Con 57 días por delante antes de asumir formalmente la gestión, Mamdani se prepara para formar gabinete, avanzar con su plan económico y, sobre todo, fortalecer alianzas locales que le permitan enfrentar los previsibles embates de Washington.

“Le debemos a esta ciudad estar listos el 1 de enero para comenzar a cumplir. No hay tiempo que perder”, sintetizó en el final de su conferencia, antes de reiterar que su prioridad será “construir una ciudad en la que todos se sientan involucrados”.