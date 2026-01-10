Ya está disponible la antología del concurso de cuentos "Memorias de Cromañón"

El concurso de cuentos breves “Memorias de Cromañón ” fue lanzado en diciembre de 2024 con motivo del 20º aniversario de la masacre en el boliche porteño. El pasado 29 de diciembre, los participantes del certamen fueron reconocidos por la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires . Los cuentos fueron recogidos en una antología, que ya se puede descargar del sitio web de la subsecretaría.

Casi un milagro: dieron el alta a Angelina, la nena que había sido baleada en la cabeza la noche de Navidad

El primer premio del concurso correspondió a Silvia Moscatel , de Navarro , por su cuento “Yo estuve ahí” . Mientras que el segundo premio fue para Pablo Hernán De Lucía , de Campana , por su cuento “La persistencia del humo” .

Además, otros 14 relatos recibieron una mención destacada por el jurado, sin orden de mérito, que acompañan a los ganadores en la antología.

Eduardo Marcelo Soria (“Destinos cercados”), de Lomas del Mirador, La Matanza

(“Destinos cercados”), de Lomas del Mirador, La Matanza Agustina Marenzana (“Canción de cuna”), de Junín

(“Canción de cuna”), de Junín Mara Mancho (“La noche que me llamó por mí nombre”), de La Plata

(“La noche que me llamó por mí nombre”), de La Plata Cintia Periz (“Aquellas marcas como tatuajes”), de Ranelagh, Berazategui

(“Aquellas marcas como tatuajes”), de Ranelagh, Berazategui Emiliano Ernesto Cerolini (“Lluvia de estrellas”), Florida, Vicente López

(“Lluvia de estrellas”), Florida, Vicente López Nicolás Jorge (“Luciérnaga”), de Bahía Blanca

(“Luciérnaga”), de Bahía Blanca Silvia Gabriela Vázquez (“La última canción del primer día”), de Lanús

(“La última canción del primer día”), de Lanús Gimena Zotto (“Lo que nos queda del ruido”), de San Martín

(“Lo que nos queda del ruido”), de San Martín Cristina Zamorano (“Quedó la luz”), de La Plata

(“Quedó la luz”), de La Plata Miguel Ángel Prestifilippi (“Todavía acá”), de José C. Paz

(“Todavía acá”), de José C. Paz Ivanna Natalia Cejas (“Sobre vivir”), de Lomas del Mirador, La Matanza

(“Sobre vivir”), de Lomas del Mirador, La Matanza Ignacio Daniel Cabral (“El pedacito que quedó”), de Mar del Plata

(“El pedacito que quedó”), de Mar del Plata Mariano González (“Sala de espera”), de Florida, Vicente López

(“Sala de espera”), de Florida, Vicente López Tomás Rodríguez (“Polvo negro”), de Mar del Plata

Lectura cerrada

Los ganadores fueron seleccionados en lectura cerrada por un jurado que solo conoció los seudónimos con los que los autores presentaron sus cuentos, y que estuvo integrado por los escritores Raquel Robles, Pablo Ramos y Luciano Linardi.

Según informó la Subsecretaría de DDHH bonaerense, “el concurso tuvo como objetivo, a través del fomento, reconocimiento y premiación de narraciones literarias breves, aportar a la construcción colectiva de sentidos con el objetivo de fortalecer la memoria y la visibilización de lo ocurrido en 2004”.

“Se trató de un certamen que se dirigió a las y los bonaerenses, pero que recibió participantes de distintos puntos del país, que escribieron cuentos que abordan la memoria sobre la Masacre de Cromañón, las víctimas y sus luchas, los procesos de organización y movilización, las resiliencias, la búsqueda de justicia, la construcción de Memoria Colectiva, el rol de las juventudes nacidas en democracia, su rebeldía, la solidaridad, lo cultural y contracultural, las zapatillas como símbolo”, se destacó.

Reconocimiento

los participantes del concurso fueron reconocidos por la Subsecretaría de DDHH y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La actividad fue realizada en el Centro Cultural Estación Provincial de La Plata el pasado 29 de diciembre, con motivo del 21º aniversario del incendio del boliche República Cromañón mientras tocaba la banda Callejeros, un hecho que dejó 194 muertos y profundas heridas en la sociedad.

La conclusión del concurso es la publicación de una antología que tiene como piezas principales a los cuentos ganadores, acompañados por las menciones. El anuncio de la presentación del libro, que publicará la editorial MeVeJu de la subsecretaría de DDHH, será comunicado oportunamente. Aquí, el link para descargar la versión digital en formato PDF.

Fuente: Agencia DIB