miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 11:00

VTV: quiénes pueden tener descuentos en la Provincia de Buenos Aires

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires es de $ 79640,87 para vehículos particulares. Cómo acceder a descuentos.

Por Agencia DIB
Planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

Planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires circulan unos seis millones de vehículos, y de ellos sólo están exentos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) los que no hayan cumplido los dos años de antigüedad. Por eso es muy importante conocer quiénes pueden acceder a descuentos.

Más noticias
Novedades sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV). 

Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas
El ginecólogo que enfrenta un juicio oral por abuso sexual.

Comienza el juicio oral contra el ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres

El costo de la VTV

Tras la última actualización, el costo de la Verificación Técnica Vehicular es el siguiente: Vehículos particulares (hasta 2.500 Kg) $ 79.640,87; vehículos particulares (más de 2.500 Kg) $ 143.353,57; motovehículos (50cc a 200cc) $ 31.856,35; motovehículos (200cc a 600cc) $ 47.784,52; motovehículos (más de 600cc) $ 63.712,70; remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 Kg) $ 47.784,52; remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 Kg) $ 71.676,79.

Descuentos de hasta el 100%

Los jubilados y pensionados bonaerenses que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios (en octubre de 2025, a $652.596) pueden acceder a un descuento del 50%, si son titulares del vehículo y se presentan antes del vencimiento con su último recibo de haberes.

También pueden abonar la mitad de la tarifa los que lleven a verificar vehículos antiguos, con 20 años o más de antigüedad.

Además, en el caso de rodados que se utilicen para trasladar a personas con discapacidad (con el símbolo internacional de acceso), la VTV es gratuita, tengan o no adaptaciones especiales. En ese caso deben concurrir a la verificación con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el comprobante de exención de pago de patente que se tramita ante ARBA.

Temas
Ver más

Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

Comienza el juicio oral contra el ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Fin de semana largo con paella, mate, torta frita, quesos, cerveza y corvina negra

Mar del Plata: mortochorros atacaron a un influencer que viaja con su perro

Tandil se prepara para la 22ª edición de su festival de cine

Estornudos de primavera: ¿alergias, Covid-19 o metaneumovirus?

Tensión en la Facultad de Arquitectura de La Plata: una persona armada, confusión y varias denuncias

Un paro docente complicará las clases el martes 14 de octubre

Avanza el desguace ferroviario y ahora le tocó a la estación en Daireaux

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las dos muertes en el incendio que conmueve a Bahía Blanca. (Foto: La Nueva)

Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Universal Growing es una de las empresas bonaerenses que ganará protagonismo en el foro

Global CannaForum: Argentina elegida como epicentro de la industria cannábica

Por  Agencia DIB