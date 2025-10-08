Diputados: Espert pidió licencia hasta el final de su mandato

A través de una nota enviada este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem, José Luis Espert pidió licencia como legislador nacional hasta el final de su mandato, el 8 de diciembre próximo.

El político de La Libertad Avanza suma así un nuevo capítulo a su dura semana en la que ya se había bajado como primer candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Además enfrente una investigación judicial por lavado de activos por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado.