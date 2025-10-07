martes 07 de octubre de 2025
Tandil se prepara para la 22ª edición de su festival de cine

“Belén”, película de Dolores Fonzi, abrirá la edición 2025 del Festival Tandil Cine, que se realizará entre el 11 y el 17 de octubre.

Del 11 al 17 de octubre se realizará la 22ª edición del Festival Tandil Cine. El evento tendrá a “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, como película de apertura, además de diez largometrajes en competencia, producciones realizadas en la ciudad, proyecciones para escuelas y charlas. Como cada año, todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

“Tenemos películas que han circulado por festivales muy importantes. Entre documentales, ficciones y docuficciones hay una variedad increíble”, destacaron desde la organización. Toda la programación está disponible en el portal www.tandilcine.com.ar.

Según destaca El Eco, en el marco de la convocatoria a directores y directoras, el festival recibió 843 películas interesadas en participar. El jurado de selección eligió 50 títulos que serán proyectados, de los cuales 10 largometrajes y 10 cortometrajes forman parte de la competencia oficial.

La mayor parte de las actividades serán en la Sala Incaa Unicen, donde habrá proyecciones desde el mismo sábado –a las 20, con "Belén" en la función de apertura-, hasta el mismo viernes 17. También habrá propuestas en el Espacio Multicultural -las salas municipales ubicadas en Chacabuco 515- y en la Facultad de Arte.

Entre otras propuestas destacadas, el actor Jorge Sesán -Okupas, El Eternauta, y muchos otros-, brindará una charla el jueves 16 a las 17 en el mencionado Multicultural. Será sobre su trabajo en escena pero en vínculo con su rol como director de arte. (DIB)

