Fin de semana largo con paella, mate, torta frita, quesos, cerveza y corvina negra

Jueves 9 al domingo 12, desde las 11:00, en Paseo 104 y av. 3 hasta paseo 107 y av. 2. Fin de semana largo de artesanías, productores gastronómicos, artistas locales e invitados y exposiciones de las colectividades.

Jueves, apertura con espectáculos folclóricos a cargo de instituciones locales. Sábado, Gran Paella de la Amistad y, a las 22:30, cierre con Los Cafres. Domingo, desfile de Carrozas. Entrada gratuita.

20° Fiesta Provincial del Mate en Baradero

Del viernes 10 al domingo 12, desde la mañana, en el Paseo del Puerto.

Música a orillas del río, con danza, feria, concurso de tomadores y cebadores de mates, certamen de Chamamé y artistas en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/MunicipalidaddeBaradero

Berisso inmigrante desembarco

48º Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso

Viernes 10 al domingo 12, desde el mediodía.

El viernes a las 15:00, desembarco simbólico en la explanada del Puerto La Plata; a las 19:00, Noche de Tango y Folclore en la Carpa del Inmigrante del Centro Cívico. El domingo, a las 15:00, desfile de clausura. Festival de Colectividades, patio gastronómico, paseo de artesanías y fiestas populares. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ -

La Costa - fiesta de la corvina negra

59º Fiesta de la Corvina Negra en San Clemente, La Costa

Viernes 10 al domingo 12, en distintos horarios, en la Plaza Pereira.

Propuestas gastronómicas, feria de artesanías, presencia de colectividades y tradicional concurso de pesca. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelacorvinanegra/

114° Aniversario de Necochea

Viernes 10 y sábado 11, a las 14:00; y domingo 12, a las 10:00, en la Plaza Rocha.

Músicos locales, expo emprendedores, puestos gastronómicos, presentación del Pre Festival Infantil 2026 y del espacio de peñas folclóricas para el IV Encuentro Regional de Peñas Folclóricas. El domingo, acto protocolar con ofrendas florales en los monumentos a los fundadores. A las 14:00, desfile cívico y corte de la torta de cumpleaños. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

54º Fiesta Nacional del Caballo en Bragado

Jueves 09 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos de Bragado.

El jueves a las 20:00, charla “A 100 años de la hazaña épica”, con canto surero y danzas tradicionales en el Salón Blanco municipal. El viernes a las 18:30, inauguración oficial de la fiesta con fogones, grupos de danza, artistas locales y la actuación de Los del Fuego en la plaza principal. El sábado desde las 10:00, destrezas criollas, aparte campero y entrevero de tropillas en el campo don Abel Figuerón. A las 19:00, en la plaza principal, elección de la embajadora y espectáculos musicales. El domingo a las 10:00, baile tradicional y paseo criollo. A partir de las 13:30, destrezas, jineteada con importantes premios y espectáculos folclóricos en el escenario mayor. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fdcbragado/

Fiesta Provincial de la Mozzarella en San Vicente

Del viernes 10 al domingo 12, desde las 11:00, en el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación, Sarmiento al 1000.

Olimpíadas del Saber, cata de mozzarella, números musicales, feria de artesanías, productos regionales y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cassanvicente/

116º Aniversario de San Agustín, partido de Balcarce

Sábado 11, a las 18:00; y domingo 12,desde las 10:00, en San Agustín.

El sábado, espectáculos musicales con Valeria López Vila, Kingto, Miguel Ángel Masolini, Julián Arilla, Los Carperos, Alma Errante, La Carpe Diem, agrupaciones folclóricas y comunidad legüera. El domingo, desfile institucional y criollo, y almuerzo con vaquillona con cuero. A las 14:00, apertura del escenario con la presentación de Matías Correa, Enzo Carmona, Kuyay, Sebastián Briz y su conjunto, Darío Maldonado, Anabela y Banda Libre, y Carlos Ramón Fernández. Cierre a las 20:30 con Los del Fuego. Puestos de artesanías, patio gastronómico y juegos para las infancias. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/aniversario_sanagustin/

5º Fiesta del Cantor Orillero en Huanguelén, Coronel Suárez

Sábado 11, a las 15:00; y domingo 12, a partir de las 10:00, en el predio del Ferrocarril Roca.

Desfile criollo por la calle José Larralde, gastronomía, puestos de artesanías y juegos para las infancias. El sábado, espectáculo con Martín Barraza y el domingo, La Clave Trío. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cantororillero/

14º Festival Regional de la Danza Folclórica – Cahuin 2025: Legado Rawsense, Chacabuco

Sábado 11, a las 20:00; y domingo 12, desde las 11:00.

Con más de quinientos bailarines de agrupaciones folclóricas, el sábado al atardecer, en la plaza, se encenderá el fogón y actuarán artistas locales. El domingo, desfile folclórico e institucional, recorridos turísticos, feria de artesanías, emprendimientos, gastronomía, juegos infantiles, espectáculo de La Bonita, Juanra y la Síncopa, Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/delegacionrawsonpba/

9° Fiesta de la Mujer Rural en Paraje Pavón, General Lavalle

Sábado 11 y domingo 12, a partir de las 11.

Actividades culturales, artísticas y gastronómicas que ponen en valor el rol de la mujer rural en la comunidad. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/ -

6º Festival del Queso en Los Toldos, General Viamonte

Sábado 11 y domingo 12, a las 10:00, en el paseo Sadoc Maidana.

Más de ochenta productores artesanales de chacinados, cerveza artesanal, queso de cabra, dulces, conservas y panificados. Sábado, recorrido por fábricas con observación del proceso de producción. Al mediodía, inauguración oficial con el tradicional corte de queso por parte de los queseros y autoridades. A las 13:00,cocina en vivo, charlas, degustaciones, música y bailes. Domingo, a las 10:00, visita a establecimientos queseros: Ruta del Queso, Monasterio (Abadía), Los Holandeses y Los Lube (Santa María). Al mediodía, cocina en vivo con la presencia de Damián “Mono” Cicero.

Más información: www.instagram.com/festivaldelqueso/

21º Fiesta del Cordero Alberdino, Alberdi, Leandro N. Alem

Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el predio del ferrocarril de Alberdi.

Música, tradición y el mejor cordero al asador. Espectáculos musicales con La Mancha de Rolando, Trulalá, Los Caldenes y Simón Aguirre. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipioalem/

15º Fiesta Nacional del Jamón y 10º Fiesta de la Cerveza Artesanal en Marcos Paz

Sábado 11 y domingo 12, desde las 13:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 km 50.

Con productores de jamón crudo y cerveza artesanal del distrito,, patio gastronómico y cervecero, música, espectáculos artísticos, feria de artesanías y emprendimientos. Cierre con artistas regionales y nacionales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz/ -

141º Aniversario de Jáuregui, partido de Luján

Sábado 11 y domingo 12, a las 12:00, en el predio Estación Ferrocarril.

Música en vivo, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional, juegos, feria de emprendimientos, patio dulce y food truck. Entrada gratuita. Bono contribución para participar de importantes sorteos.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan

46° Fiesta de las Colectividades en Tres Arroyos

Sábado 11, a las 19:30, y domingo 12, desde las 11:00, en el Fanal.

Danzas tradicionales y platos típicos de las colectividades siria, libanesa, mexicana, italiana, boliviana, francesa, danesa, española, países bajos, país vasco, venezolana e israelí. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/colectividadestsas/ -

TRES ARROYOS - Fiesta del mate y la torta frita en Copetonas4

11° Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas, Tres Arroyos

Sábado 11, a las 14:00; y domingo 12, desde las 10:00, sobre la Ruta Provincial 72, en el acceso principal al pueblo.

Fogones, artesanías, danzas folclóricas, espectáculos musicales y para las infancias, comidas típicas con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, patio cervecero y parque de diversiones. Celebración en el marco del aniversario de Copetonas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.tresarroyos/

Azul fiesta del arraigo y del tursimo rural

3° Fiesta del Arraigo y la Familia Rural en Pablo Acosta, partido de Azul

Domingo 12, a las 09:30, en la localidad de Pablo Acosta.

Desfile criollo, espectáculos artísticos, musicales y baile popular, feria de artesanías y emprendedores. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelarraigo.pabloacosta/

8° Fiesta de la Comida Mediterránea en Cabildo, Bahía Blanca

Domingo 12, a las 11:00, en el Prado Español.

Celebración de la alimentación mediterránea con ingredientes y formas de elaboración tradicional, música en vivo, artesanías, puestos gastronómicos y charlas sobre los beneficios del aceite de oliva para la salud.

Más información: www.instagram.com/turismombb/

114º Aniversario de Gobernador Udaondo, Cañuelas

Domingo 12, desde las 09:00 hasta la noche, en Gobernador Udaondo.

Descripción: Desfile criollo, artistas invitados, feria gastronómica y de artesanías, cierre bailable. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/MunicipalidadDeCanuelas

8º Fiesta del Sabor Alemán en Arboledas, partido Daireaux

Domingo 12, a partir de las 10:00, en Arboledas.

Concurso de cocina con importantes premios, espectáculo del Espiche, cerveza artesanal, y comidas típicas alemanas, danzas Vesna (Alemania, Eslovenia y Ex-Yugoslavia) y Dúo Camino. Entrada gratuita.

Más información: https://daireaux.gob.ar/arboledas-domingo-12-de-octubre/

12º Fiesta Tradicional de la Pastafrola en Olivera, Partido de Luján

Domingo 12, a las 10:00, en el predio de la Estación Olivera.

Patio de comidas, artesanías, y espectáculos en vivo, y el concurso de la Mejor Pastafrola. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodelujan/

mate-y-torta-negra NAVARRO

5º Fiesta del Mate y la Torta Negra en Las Marianas, partido de Navarro

Domingo 12, desde las 13:00, en Las Marianas.

Feria InspirArte & Emprender, food trucks, espectáculos artísticos, concurso de la mejor torta negra, cierre con baile popular. Entrada gratuita. Las Marianas forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza la Municipalidad de Navarro.

Más información: www.instagram.com/lasmarianas_navarro/

88° Peregrinación Arquidiocesana a la Ermita de Saavedra

Domingo 12, a las 07:30, en la parroquia de Saavedra.

A las 08:00, se celebrará la Santa Misa y luego la imagen de la Virgen partirá en carreta hacia la ermita junto a peregrinos a pie y a caballo. A las 10:30, recibimiento de la Virgen y a las 11:00, misa central. A las 14:00, homenaje con danzas folclóricas; a las 15:00, procesión y rezo alrededor del cerro; y a las 19:00, canto de akathistos por los padres Bizantinos. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/88-peregrinacion-arquidiocesana-a-la-ermita-de-saavedra/

1º Fiesta del Lechón a la Estaca y Expo Agro Duggan, partido de San Antonio de Areco

Domingo 12, a las 09:30, en la Escuela Agropecuaria N°1 de Duggan.

Paseo de artesanías, música en vivo, peña folclórica, degustación de cordero a la estaca, Expo Agro con muestras y charlas técnicas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturaareco/

Festival Rico 2025 en San Nicolás

Jueves 9 al domingo 12, a partir de las 19:00, en el Paseo del Empedrado, J. M. de Rosas y Lavalle.

Gastronomía, música y entretenimiento con la presentación del Grupo Play, DJ Pipo, Fer Palacio y bandas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/snciudad