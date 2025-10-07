martes 07 de octubre de 2025
Mar del Plata: mortochorros atacaron a un influencer que viaja con su perro

El joven, Juan Bazterrica, compartió en su perfil de Instagram el terrible momento que vivió junto a Garret, su fiel compañero.

Por Agencia DIB
Garret, el fiel compañero de Juan, motoviajero e influencer. (Instagram/@juanygarret)

Un influencer y motoviajero de Mar del Plata sufrió un violento intento de robo el pasado viernes: dos motochorros lo interceptaron en plena calle y lo amenazaron con un arma para llevarse su moto. En el vehículo también viajaba Garret, su perro, al que logró proteger durante el ataque y evitar que le hicieran daño.

El presidente Javier Milei desembarcó en Mar del Plata para reforzar la campaña de La Libertad Avanza.

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"
Garrido, de Mar del Plata, se desempeñaba en los últimos años como comisario deportivo.

Mar del Plata: se definió la fecha del juicio por el crimen del expiloto de TC Carlos Garrido

El atraco se dio cuando Juan Bazterrica se detuvo un instante para ponerse la campera cuando dos hombres en otra moto se acercaron con la intención de robarle. En medio del pánico, Juan alcanzó a sacar la llave del contacto y salió corriendo para evitar que los ladrones pudieran arrancar la moto, donde había quedado su perro Garret.

El joven se refugió en una casa cercana, desde donde llamó a la Policía. Aunque los delincuentes escaparon sin concretar el robo, el hecho reavivó la preocupación por la ola de asaltos en Mar del Plata, donde los intentos de robo de motos se duplicaron en el último año.

“Uno de los peores momentos de mi vida”, relató el influencer en su cuenta de Instagram, junto al video en el que se observa cómo los dos motochorros lo siguen, uno de ellos con el arma en alto. “No se me ocurrió otra cosa que sacar la llave y correr”, agregó en la publicación, que rápidamente se volvió viral.

En su cuenta de Instagram, el influencer expresó el amor que tiene por su perro, con quien comparte viajes en moto y días de playa. “Siento mucha impotencia, la verdad. Ya me habían querido robar sin Garret, ya me habían apuntado. Prefiero que me maten a que se lleven a Garret”, precisó.

El caso es investigado por la Comisaría 2ª bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”. Por ahora, los autores no fueron identificados, pero las imágenes de las cámaras de seguridad fueron incorporadas al expediente para intentar localizarlos.

Juan, con más de 700.000 seguidores, comparte videos de viajes y de momentos compartidos con su perro Garret, fiel ladero de aventuras.

