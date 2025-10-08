miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 11:44

Comienza el juicio oral contra el ginecólogo Clementi, acusado de abuso sexual contra 14 mujeres

El martes 14 de octubre se inicia el juicio oral al ginecólogo Diego Javier Clementi, quien atendía en una clínica de Burzaco. Aunque hay al menos 14 denuncias, el profesional espera su juzgamiento en libertad.

Por Agencia DIB
El ginecólogo que enfrenta un juicio oral por abuso sexual.

El juicio oral contra el ginecólogo Diego Javier Clementi, el hombre acusado de haber abusado sexualmente de al menos 14 pacientes en su clínica de la Mujer en Burzaco, partido de Almirante Brown, comenzará el 14 de octubre en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora.

Según la publicación en Instagram de “Hasta acá doc”, cuenta que fue realizada para recibir denuncias y dar a conocer novedades de la causa, el próximo martes a las 9.00hs. se dará inicio a uno de los debates más esperados.

Acusado de abuso sexual pero libre

Clementi llegará al juicio en libertad acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada, abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Se espera que el debate se extienda los días 14, 20 y 23 de octubre. De acuerdo a fallos anteriores, si fuera encontrado culpable de estos delitos podría caberle una pena superior a los 20 años.

“En un contexto de retroceso de derechos, necesitamos unirnos para exigir justicia y acompañar a las víctimas, expresa el comunicado, en el que también solicitan el apoyo en la puerta del tribunal.

Según la investigación, los ataques cometidos por Clementi habrían sucedido entre 2017 y 2022 cuando el profesional, tras haberse ganado la confianza de sus pacientes, aprovechaba los chequeos y pruebas médicas para abusarlas.

Además, a comienzos de este año, Claudia Perugino, abogada de varias de las víctimas, denunció que el acusado seguía atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos, también Burzaco. (Con información de NA).

