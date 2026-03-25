miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 16:25

Vacuna antigripal, segunda etapa: quiénes deben aplicársela además de embarazadas y niños de hasta 2 años

A los mayores de 65 años que comenzaron a vacunarse el 11 de marzo, se suman desde esta semana otros grupos de riesgo: personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La vacunación en una mujer embarazada.
La vacunación en una mujer embarazada.

El ministerio de Salud bonaerense anunció que comenzó la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo, por lo que, a las personas mayores de 65 años que ya comenzaron a inmunizarse, se suman ahora embarazadas, puérperas, niños de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral. Cabe destacar que la aplicación es gratuita y no requiere órdenes médicas para estos grupos.

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Este año se adelantó la inmunización, ya que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comenzó a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.

Es importante que todas las personas que integran los grupos de riesgo se apliquen la vacuna anual obligatoria, ya que esta variante de la gripe A es nueva y es necesario reforzar la dosis con la nueva fórmula.

gripe sintomas

La vacuna antigripal reduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves que pueden derivar en internaciones o fallecimientos y, de esa manera, evita el colapso de los sistemas sanitarios.

Si bien la vacuna no evita el contagio, merma los síntomas y el malestar de la enfermedad, así como la carga viral, por lo tanto cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas, menos circulación viral habrá.

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Los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires aplican la vacuna antigripal en forma gratuita. El listado, por distrito, puede consultarse en el siguiente link: VACUNATORIOS_PBA.

vacuna niña
Las vacunas son seguras y salvan vidas.

Las vacunas son seguras y salvan vidas.

Prevención y cuidados

Las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de la gripe y otros virus respiratorios son:

  • Mantener completos los esquemas de vacunación.
  • Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Fuente: Agencia DIB

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