Vacuna antigripal, segunda etapa: quiénes deben aplicársela además de embarazadas y niños de hasta 2 años
A los mayores de 65 años que comenzaron a vacunarse el 11 de marzo, se suman desde esta semana otros grupos de riesgo: personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral.
El ministerio de Salud bonaerense anunció que comenzó la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo, por lo que, a las personas mayores de 65 años que ya comenzaron a inmunizarse, se suman ahora embarazadas, puérperas, niños de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral. Cabe destacar que la aplicación es gratuita y no requiere órdenes médicas para estos grupos.
Este año se adelantó la inmunización, ya que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comenzó a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.
Es importante que todas las personas que integran los grupos de riesgo se apliquen la vacuna anual obligatoria, ya que esta variante de la gripe A es nueva y es necesario reforzar la dosis con la nueva fórmula.
La vacuna antigripalreduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves que pueden derivar en internaciones o fallecimientos y, de esa manera, evita el colapso de los sistemas sanitarios.
Si bien la vacuna no evita el contagio, merma los síntomas y el malestar de la enfermedad, así como la carga viral, por lo tanto cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas, menos circulación viral habrá.
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Vacunación Antigripal 2026 | Si te encontrás en alguno de estos grupos priorizados, ya podés vacunarte contra la gripe. Su aplicación es gratuita y no requiere orden médica.