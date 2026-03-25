Vacuna antigripal, segunda etapa: quiénes deben aplicársela además de embarazadas y niños de hasta 2 años

El ministerio de Salud bonaerense anunció que comenzó la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo, por lo que, a las personas mayores de 65 años que ya comenzaron a inmunizarse, se suman ahora embarazadas, puérperas, niños de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, personal estratégico y personas en contacto con aves de corral . Cabe destacar que la aplicación es gratuita y no requiere órdenes médicas para estos grupos.

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Este año se adelantó la inmunización , ya que el subclado k de la influenza A (H3 N2) comenzó a circular antes de la llegada del otoño, tal como ocurrió en el hemisferio norte.

Es importante que todas las personas que integran los grupos de riesgo se apliquen la vacuna anual obligatoria , ya que esta variante de la gripe A es nueva y es necesario reforzar la dosis con la nueva fórmula.

La vacuna antigripal reduce la posibilidad de desarrollar cuadros graves que pueden derivar en internaciones o fallecimientos y, de esa manera, evita el colapso de los sistemas sanitarios.

Si bien la vacuna no evita el contagio, merma los síntomas y el malestar de la enfermedad, así como la carga viral, por lo tanto cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas, menos circulación viral habrá.

Embed Vacunación Antigripal 2026 | Si te encontrás en alguno de estos grupos priorizados, ya podés vacunarte contra la gripe. Su aplicación es gratuita y no requiere orden médica.



Buscá los vacunatorios acá: https://t.co/AUxbvUKO7y pic.twitter.com/mmq0XuKf9p — SaludBAP (@SaludBAP) March 25, 2026

Los vacunatorios en la provincia de Buenos Aires aplican la vacuna antigripal en forma gratuita. El listado, por distrito, puede consultarse en el siguiente link: VACUNATORIOS_PBA.

vacuna niña Las vacunas son seguras y salvan vidas.

Prevención y cuidados

Las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de la gripe y otros virus respiratorios son:

Mantener completos los esquemas de vacunación .

. Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

con agua y jabón. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

al toser o estornudar. Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Fuente: Agencia DIB