Universidades: piden a Javier Milei y Manuel Adorni que gobiernen y cumplan la ley

Carpa por la universidad y la soberanía en la sede de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Este viernes 17 de abril es la fecha límite que tiene el Gobierno nacional para enviar las partidas que establece la Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso, ratificada en la Justicia pero ignorada por el Ejecutivo nacional.

Ante el incumplimiento de la normativa, los gremios que nuclean a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país mantienen un plan de lucha con distintas medidas de fuerza , que incluyen paros sin concurrencia a los lugares de trabajo, carpas blancas por la soberanía y una marcha federal que busca generar un fuerte impacto en la sociedad y poner un límite al desfinanciamiento del sector universitario.

"Estas semanas estamos con las carpas de la universidad por la soberanía , sacando el conflicto universitario a la calle, de cara a la gran marcha federal universitaria que será a mediados de mayo, estamos cerrando esa fecha con todos los actores de la comunidad universitaria, para el 13, 14 o 15 de mayo", precisó a Agencia DIB Clara Chevallier , titular de Conadu.

En tanto, sobre el incumplimiento de la ley de financiamiento por parte del Ejecutivo nacional, Chevallier expresó que "ya cargamos con 175 de incumplimiento" y que, este viernes, fecha tope de envío de las partidas, "todos los ojos de la comunidad universitaria están mirando a (Manuel) Adorni y (Javier) Milei". En esa línea, la representante gremial sumó: "El tiempo se acabó, es tiempo de que gobiernen y cumplan las leyes, leyes que fueron votadas 6 veces por el Congreso, ratificadas por el Poder judicial en dos oportunidades, en las que se ha expresado sobre la urgente actualización de los salarios y las becas".

Ajuste, entrega de soberanía y lucha universitaria

La titular de Conadu aseguró que toda la comunidad "está trabajando para que la universidad siga siendo ese punto de encuentro, ese punto de acuerdo del pueblo argentino que sirva para ponerle un límite a este Gobierno que insiste en gobernar sin cumplir las leyes, insiste en que el ajuste recaiga sobre quienes trabajamos y quienes tenemos que llevar un plato de comida a nuestras casas, insiste en privatizar empresas, en vender las tierras".

Chevallier cerró: "Por eso decimos que el ajuste y el ataque a las universidades es indisociable a la entrega de la soberanía que está haciendo este Gobierno y vamos juntos rumbo a la marcha federal universitaria para poner un límite a Javier Milei".

Carpas blancas por la soberanía

Desde el 6 de abril, la Conadu organiza las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” que a lo largo y ancho del país reclaman “Milei, cumplí la ley”.

En distintas ciudades del país y de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de asociaciones gremiales nucleadas en la Conadu, ya están emplazadas las carpas blancas por la educación y la soberanía. El listado incluye CABA (Adunipe), localidades del Conurbano bonaerense (Adeiunaj, Aduna, Adiunq, Adulp), San Juan (Sidunsj), Corrientes (Codiunne), Chaco (Sidiuncaus y Codiunne), Rosario (Coad), José C. Paz, General Sarmiento, La Matanza, Hurlingham y Tres de Febrero (Adiunpaz, Adiungs, Adunm, SudHur y Aduntref).

carpas univsersitarias

Esta acción federal para defender la universidad pública se lleva adelante también en Mar del Plata (Adum), Chaco y Corrientes (Codiunne y Sidiuncaus), Chilecito (Aduc), Santiago del Estero (Adunse), San Juan (Sidunsj), Córdoba (Adiuc y AGD-Río Cuarto) y Rosario (Coad). Y se seguirán sumando sindicatos y ciudades, como por ejemplo San Luis (Sidiu) y Tandil (Adunce).

De manera articulada, los gremios también generaron clases públicas, radio abierta, muestras artísticas, conversatorios para compartir con sus comunidades los reclamos docentes y presupuestarios, paneles con la participación de otros actores en lucha, pintadas colectivas de banderas.

Símbolo de resistencia

La Conadu retoma así un método de lucha gremial utilizado durante los años del menemismo, cuando la “Carpa Blanca” fue uno de los símbolos más importantes de resistencia contra el neoliberalismo y el desfinanciamiento de la educación pública en Argentina.

"Casi 30 años después, una versión actualizada y más cruel de las mismas políticas insisten con recortar fondos a la universidad, a la ciencia y la tecnología", precisó Conadu.

Fuente: Agencia DIB