Universidades: comenzó otra semana de paro, con clases parciales y un futuro incierto

La comunidad universitaria , integrada por docentes, no docentes y estudiantes, atravesará desde este lunes otra semana de paro que impactará en el dictado de clases y complicará aún más el desarrollo del primer cuatrimestre en las principales casas de estudio del país.

Esto sucede mientras el Gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra el fallo que le obliga a transferirle $2.5 billones a las facultades y avanza con un nuevo proyecto de financiamiento.

Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo una medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente , en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“ La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica .

En qué universidades impacta el paro

La protesta de esta semana afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

Mientras tanto, el sector universitario definió la fecha de la marcha nacional educativa que se realizará el martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo, bajo el lema "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”.

Fuente: Agencia DIB