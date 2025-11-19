En Luján, 17 calles llevarán el nombre de veteranos de Malvinas

Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la ciudad de Luján.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Luján aprobó ordenanzas para homenajear a veteranos de la Guerra de Malvinas en sus calles . Así, 17 arterias llevarán cada una el nombre de un excombatiente local .

Según cuenta El Civismo , todo comenzó con un trabajo impulsado por el concejal de Fuerza Patria Martín Curieses , hijo de un veterano, a partir de la idea de otro excombatiente, Juan Lavorato .

Este último llevó la propuesta al Concejo y se ocupó especialmente de dialogar con las familias para obtener las autorizaciones correspondientes.

El proyecto fue abordado en la Comisión de Urbanismo y Planeamiento Urbano y Rural y contó con la intervención de la Comisión Asesora Permanente de Nomenclatura Urbana, que en el marco de la Ordenanza N.º 8679 establece un tratamiento específico para el reconocimiento de los excombatientes de Malvinas nacidos o residentes en Luján.

"Cada nueva denominación busca que la vida y la entrega de estos Veteranos de Guerra de Malvinas formen parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad: que sus nombres estén presentes en las direcciones, en los recorridos diarios, en las referencias de los barrios y, fundamentalmente, en la memoria de las nuevas generaciones", detallaron desde el HCD.

Uno por uno

Los 17 Veteranos de Malvinas de Luján homenajeados en esta primera etapa son: Casimiro Puchalski, Mario Rivera, Héctor Severino, Rubén Mufato, René Anghileri, Horacio Velázquez, Víctor Saucedo, Marcelo Sánchez, Jorge Maciel, Orlando Galeano, Oscar Ajerez, Jorge Irrazabal, Isidoro Abel Rausch, Hugo Ferreyra, Hugo Assi, Juan Saverio Dodaro y Gustavo López.

"De este modo, el Honorable Concejo Deliberante de Luján reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, la construcción de memoria colectiva y el reconocimiento permanente a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas", concluyeron desde el órgano deliberativo.