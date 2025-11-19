miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 10:58

En Luján, 17 calles llevarán el nombre de veteranos de Malvinas

Es tras la aprobación de ordenanzas que homenajean a excombatientes del conflicto del Atlántico Sur.

Por Agencia DIB
Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la ciudad de Luján.

Monumento a los Caídos en la Guerra de Malvinas, en la ciudad de Luján.

El Civismo

El Concejo Deliberante de la ciudad de Luján aprobó ordenanzas para homenajear a veteranos de la Guerra de Malvinas en sus calles. Así, 17 arterias llevarán cada una el nombre de un excombatiente local.

Más noticias
Un delivery trabajando en el país. 

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica
Los trabajadores despedidos de ILVA. 

Trabajadores despedidos de ILVA llevan casi tres meses de acampe frente a la planta

Según cuenta El Civismo, todo comenzó con un trabajo impulsado por el concejal de Fuerza Patria Martín Curieses, hijo de un veterano, a partir de la idea de otro excombatiente, Juan Lavorato.

Este último llevó la propuesta al Concejo y se ocupó especialmente de dialogar con las familias para obtener las autorizaciones correspondientes.

“Para la memoria de las nuevas generaciones”

El proyecto fue abordado en la Comisión de Urbanismo y Planeamiento Urbano y Rural y contó con la intervención de la Comisión Asesora Permanente de Nomenclatura Urbana, que en el marco de la Ordenanza N.º 8679 establece un tratamiento específico para el reconocimiento de los excombatientes de Malvinas nacidos o residentes en Luján.

"Cada nueva denominación busca que la vida y la entrega de estos Veteranos de Guerra de Malvinas formen parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad: que sus nombres estén presentes en las direcciones, en los recorridos diarios, en las referencias de los barrios y, fundamentalmente, en la memoria de las nuevas generaciones", detallaron desde el HCD.

Uno por uno

Los 17 Veteranos de Malvinas de Luján homenajeados en esta primera etapa son: Casimiro Puchalski, Mario Rivera, Héctor Severino, Rubén Mufato, René Anghileri, Horacio Velázquez, Víctor Saucedo, Marcelo Sánchez, Jorge Maciel, Orlando Galeano, Oscar Ajerez, Jorge Irrazabal, Isidoro Abel Rausch, Hugo Ferreyra, Hugo Assi, Juan Saverio Dodaro y Gustavo López.

"De este modo, el Honorable Concejo Deliberante de Luján reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía, la construcción de memoria colectiva y el reconocimiento permanente a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas", concluyeron desde el órgano deliberativo.

Temas
Ver más

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

Trabajadores despedidos de ILVA llevan casi tres meses de acampe frente a la planta

Marcha atrás: frenan la transferencia de la plataforma CINE.AR y vuelve al INCAA

Asesoría General de Gobierno: nueva edición del Ateneo Jurídico

La Plata cumple: ¿Qué lugar recomiendan los platenses a los turistas?

Internas de la cárcel de Azul hicieron sábanas para el hospital Materno Infantil

La Provincia gira a los intendentes $ 8.500 millones por los Juegos Bonaerenses

Trenes Argentinos ya puso a la venta los pasajes para viajar a Mar del Plata este verano

Pigüé: con más de 20 mil huevos, se viene la fiesta de la Omelette Gigante

La querella adelantó que también pedirá jury para los otros dos jueces del tribunal de Makintach

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un delivery trabajando en el país. 

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Nazareno Tobías Isern tenía 21 años. video

Esteban Echeverría: paseaba con una amiga y lo mataron a tiros para robarle la bicicleta

Por  Agencia DIB