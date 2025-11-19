Impuesto Inmobiliario: ¿a quiénes alcanza la duplicación de la última cuota del año?

Tal como ocurrió el año pasado, la última cuota del Impuesto Inmobiliario en sus dos versiones -urbano y rural- se verá duplicada en su precio para la categoría de propiedades de mayor valuación fiscal.

En el gobierno que conduce Axel Kicillof informaron que, en el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, cuando esa base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756 .

Puesto de otro modo, en el Urbano Edificado, el adicional alcanzaría, según la provincia, a 8,72% de las 5.335.124 partidas (es decir, 465.338 partidas). En el Rural llegaría a 12,01% del universo. Esto es, 37.433 sobre 311.635 partidas.

Este pago adicional fue establecido como disposición especial en la ley impositiva 2024 -que se votó en 2023 con apoyo del oficialismo y sectores de la oposición. Debía durar solo un año, pero aún está vigente porque esa ley fue prorrogada luego de que la Legislatura no aprobara el proyecto de fiscal -y el Presupuesto- de Axel Kicillof para el año pasado , que lo eliminaba. Tampoco figura en esas iniciativas para el año próximo, que aún está en debate en el parlamento provincial.

El monto adicional tiene topes diferenciados según el tipo de inmueble: en el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional no puede superar el 20% del impuesto anual determinado para el período. Para el Impuesto Inmobiliario Rural (componentes básico y complementario), el incremento máximo es del 25% sobre el impuesto liquidado.

¿Cómo operan los topes?

“Estos límites aseguran previsibilidad para los contribuyentes y acotan el alcance del adicional a los segmentos de mayor valuación”, dijeron desde ARBA. Estos topes implican que las cuotas adicionales son igual a la última cuota recibida; por eso el monto a pagar se duplica.

Además, informaron que para verificar si una partida urbana o rural abonará el monto adicional, se encuentra disponible en el portal de ARBA la “ Consulta Inmobiliario Adicional” (https://www.arba.gov.ar/ConsultaAdicionalInmo/consultaAdicionalInmo.asp).

Excepciones

El gobierno le explicó a DIB que "en el caso de los productores que hayan obtenido una exención —total o parcial— en el marco de las emergencias o desastres agropecuarios decretados por la Provincia de Buenos Aires, se les aplicará un descuento proporcional en la cuota adicional. Esto significa que el beneficio será equivalente al porcentaje y al período de tiempo establecidos en el decreto correspondiente".

Vencimientos y bonificaciones vigentes