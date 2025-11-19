Tenis: con Juan Martín del Potro entre los nominados, Roger Federer fue quien ingresó al Salón de la Fama

El extenista suizo Roger Federer fue elegido para ingresar al Salón de la Fama Internacional del Tenis , honor por el que Juan Martín del Potro deberá seguir aguardando. Federer compartía la lista de nominados de este año junto con el tandilense, campeón del US Open 2009, y la rusa Svetlana Kuznetsova , cuatro veces campeona del Grand Slam.

Un mes atrás se supo que Federer encabezó la votación de los “fans” en el proceso de selección de nominados. Detrás de él se ubicó Del Potro, y relegada, Kuznetsova. Esa votación fue uno de los dos pasos del proceso de elección. Por otro lado, votaba también un grupo oficial, compuesto por periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama.

Por ganar la votación de los "fans", Federer recibió tres puntos porcentuales adicionales a su total de votos. Del Potro, segundo, recibió dos puntos extra y Kuznetsova, tercera, uno. Para ser elegido para el Salón de la Fama, un candidato debía recibir un 75% o más de votos afirmativos en los resultados combinados del Grupo de Votación Oficial y cualquier punto porcentual adicional obtenido en la votación de los fans. Indudablemente, en esta oportunidad solo Federer lo alcanzó.

Los jugadores pueden ser considerados para su ingreso al Salón después de estar cinco años fuera del circuito. En caso de haber sido elegido, Del Potro se hubiese convertido en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama, después de Guillermo Vilas en 1991 y Gabriela Sabatini en 2006.

Embed - Roger Federer Receives Hall of Fame News from Fellow Legends

El enorme Roger Federer

Ex número 1 del mundo y ganador de veinte torneos del Grand Slam, Federer recibió la noticia de parte de otros miembros del Salón de la Fama, rodeado por la nueva generación de campeones en Swiss Tennis, el lugar donde inició su carrera. Los extenistas Stefan Edberg y Boris Becker, dos de sus referentes de la infancia, se unieron a más de veinte miembros del Salón de la Fama para felicitarlo.

Federer es uno de los ocho hombres en la historia del tenis que lograron el Grand Slam de carrera en singles (haber ganado al menos una vez los cuatro “grandes”) y fue el primer jugador masculino en alcanzar los veinte títulos del Grand Slam. Ostentó el puesto de número 1 del mundo durante 237 semanas consecutivas y acumuló 310 semanas en la cima del ranking.

Federer ganó 103 títulos individuales, recibió en 13 oportunidades el Premio a la Deportividad Stefan Edberg y fue elegido Favorito de los Fans de la ATP durante 19 años consecutivos. Además, obtuvo la medalla de oro olímpica en dobles en Beijing 2008, lideró a Suiza a la conquista de la Copa Davis 2014 y creó la Laver Cup para honrar el legado global de Rod Laver, miembro del Salón de la Fama, según destaca, justamente, la organización del Salón de la Fama.

“Es un enorme honor ser incorporado al Salón de la Fama Internacional del Tenis y estar al lado de tantos grandes campeones del deporte”, expresó el tenista oriundo de Basilea. Agregó que siempre valoró la historia del tenis y el ejemplo de quienes lo precedieron, y destacó que fue muy especial recibir la noticia en Swiss Tennis, rodeado por la nueva generación de jugadores, el lugar donde comenzó su propio camino.

Federer será incorporado oficialmente al Salón de la Fama del Tenis durante una ceremonia que tendrá lugar en Newport, Rhode Island, del 27 al 29 de agosto de 2026. (DIB)