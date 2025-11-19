miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 13:58

Búsqueda desesperada de una mujer y su hija en Mar del Plata

Marisa Pereyra y su hija Ángeles fueron vistas por última vez el 10 de noviembre en el barrio Autódromo de la ciudad balnearia.

Por Agencia DIB
Familiares y vecinos del barrio Autódromo buscan a Marisa y Ángeles.

Familiares y vecinos del barrio Autódromo buscan a Marisa y Ángeles.

0223

El barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata se halla conmocionado por la desaparición de Marisa Pereyra, de 48 años, y su hija Ángeles, de 4, que fueron vistas por última vez el 10 de noviembre. El caso no sólo conmueve a los familiares involucrados sino también a los vecinos. Ya hubo una manifestación este lunes y se espera para este miércoles que el reclamo se traslade al frente de la Municipalidad.

El Puerto de Mar del Plata transita un período de inestabilidad marcado por decisiones administrativas controvertidas e investigaciones judiciales en curso.

El Puerto de Mar del Plata prorrogó una licitación
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración. - 0223 -

Mar del Plata: el exjefe de la Departamental pide ser juzgado por jurado popular

Marisa y Ángeles fueron vistas por última vez el 10 de noviembre en Mar del Plata y, desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación. La denuncia fue presentada en la Comisaría 10ª, que solicitó la colaboración de toda la comunidad.

“No salen en las cámaras”

"Una de las cámaras de los vecinos da a la puerta de ella y hay otra en la esquina de la plaza del barrio Autódromo, pero nos dicen que todavía no las vieron", señaló Camila, sobrina de Marisa, en diálogo con el portal local 0223.

"Vimos que estaba todo ordenado, la cama estaba como si hubiera dormido sola sin la nena. Es raro porque cuando tenés un hijo la casa no está tan ordenada... es todo muy raro", agregó.

"Si alguien la ve o sabe algo, por favor que se comunique al 911 o al 2233553922", cerró la mujer.

Mientras tanto, la convocatoria de esta tarde apunta a “renovar el pedido urgente de búsqueda” y a “exigir que las autoridades profundicen las tareas de rastreo en Mar del Plata y zonas cercanas”.

Alerta urgente

La Red Solidaria Mar del Plata difundió en las últimas horas una alerta urgente para dar con el paradero de ambas.

Embed

Red Solidaria insistió en la necesidad de compartir la información en redes sociales, grupos comunitarios y medios locales utilizando el lema #PrestanosTusOjos, una iniciativa que busca amplificar la visibilidad de las personas desaparecidas para acelerar su localización.

Un delivery trabajando en el país. 

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

