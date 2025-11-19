miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 14:44

Dos intendentes bonaerenses denuncian un freno a la creación de dos universidades

La intendenta de Cañuelas Marisa Fassi (Fuerza Patria) y el jefe comunal de Saladillo, José Luis Salomón (UCR) apuntaron a la gestión libertaria.

Por Agencia DIB
Los intendentes Salomón y Fassi junto a los senadores Maximiliano Abad y Wado De Pedro.&nbsp;

Los intendentes Salomón y Fassi junto a los senadores Maximiliano Abad y Wado De Pedro. 

Dos intendentes bonaerenses denunciaron una polémica maniobra de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación para bloquear los proyectos para la creación de universidades con epicentro en Cañuelas y Saladillo, algo que beneficiaría a miles de jóvenes de las regiones que rodean a esas localidades.

Más noticias
Toma aérea de la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. video

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos
Actualmente, en la Autopista Panamericana se puede circular a 130 km/h. (Foto: Resumen, de Pilar)

Estudian reducir la velocidad máxima en la Autopista Panamericana de 130 a 110 km/h

Se trata de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado y la Universidad Nacional de Saladillo, dos iniciativas que tienen el visto bueno de Diputados desde fines de 2023 pero que aún no logró la sanción en el Senado.

Ahora, la intendenta de Cañuelas Marisa Fassi (Fuerza Patria) como su par de Saladillo, José Luis Salomón (UCR) cuestionaron la decisión del presidente de la Comisión de Presupuesto, senador Ezequiel Atauche (LLA) de cancelar unilateralmente la convocatoria a un plenario de comisiones que le iba a dar dictamen al proyecto. La idea era llevarla al recinto antes del 30 de noviembre, fecha límite del período ordinario.

En un comunicado, la Municipalidad de Cañuelas alertó sobre el “serio riesgo” de que el proyecto de creación de la Universidad de la Cuenca del Salado, con sede en ese distrito bonaerense, pierda estado parlamentario por la falta de tratamiento en el Senado. En ese sentido, calificó la situación como “irregular y claramente dilatoria” y advirtió que, sin tratamiento antes de fin de mes, la iniciativa caerá, obligando a reiniciar desde cero el trámite legislativo.

“Desde Cañuelas seguiremos insistiendo para que la comunidad sea escuchada y se respete la voluntad de sus representantes, sin maniobras que impidan que la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado reciba el tratamiento que legítimamente le corresponde”, agregó.

El reclamo del intendente de Saladillo

Por su parte, Salomón, se lamentó por “el fracaso” de no poder llevar al recinto el proyecto que beneficiaría a Saladillo y a toda la región centro de la provincia. “Hicimos un gran esfuerzo con una oferta educativa. Estamos pidiendo una posibilidad, una oportunidad de pegar un salto importante. Estaba la posibilidad de dar tratamiento, pero no se pudo. Habrá que esperar hasta marzo del próximo año”, dijo a Radio Olavarría.

Sobre las implicancias que pueda tener para Saladillo una universidad, comentó que le da “un nivel de desarrollo enorme. Somos una localidad intermedia, distante a unos 180 km en promedio de cualquier universidad. Sería un salto de calidad enorme, porque apostamos a la formación universitaria”.

Saladillo forma parte del centro norte de la provincia de Buenos Aires y las universidades más cercanas están entre 150 y 200 kilómetros de distancia. La conformación de la universidad tendría un alcance aproximado de 15 localidades y una población estimada entre 450 y 500 mil habitantes. (DIB)

Temas
Ver más

Impactante incendio en el polo industrial de Ezeiza: al menos 20 heridos

Estudian reducir la velocidad máxima en la Autopista Panamericana de 130 a 110 km/h

Universidad Nacional del Sur: Capital Humano otorga subsidio extraordinario de $ 1.100 millones

Vivir sin miedo: la deuda de la sociedad con las mujeres

Día del Inodoro: en el mundo 3.500 millones de personas no lo conocen

Búsqueda desesperada de una mujer y su hija en Mar del Plata

Empresarios del transporte pagarán el aguinaldo en seis cuotas

En Luján, 17 calles llevarán el nombre de veteranos de Malvinas

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

Trabajadores despedidos de ILVA llevan casi tres meses de acampe frente a la planta

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un delivery trabajando en el país. 

Un delivery necesita repartir 461 pedidos por mes para cubrir la canasta básica

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Actualmente, en la Autopista Panamericana se puede circular a 130 km/h. (Foto: Resumen, de Pilar)

Estudian reducir la velocidad máxima en la Autopista Panamericana de 130 a 110 km/h

Por  Agencia DIB