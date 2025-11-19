miércoles 19 de noviembre de 2025
19 de noviembre de 2025 - 13:22

Empresarios del transporte pagarán el aguinaldo en seis cuotas

Le enviaron una carta al Gobierno nacional para alertar sobre los problemas financieros del sector. Choferes de colectivos en alerta.

Por Agencia DIB
Un colectivo circulando por Buenos Aires.
Empresarios del transporte pagarán el sueldo de noviembre en dos cuotas y el aguinaldo en seis debido a los problemas financieros a causa de problemas financieros derivados de la liquidación de subsidios, lo que puso en alerta a los choferes que podrían avanzar con un paro de colectivos que afecte a los usuarios durante las próximas semanas.

Así lo hicieron saber en una nota que le enviaron al Secretario de Trabajo, Julio Cordero, a donde se precisó que los salarios correspondientes a noviembre serán cancelados en dos pagos consecutivos, completando la totalidad dentro del plazo máximo de dos meses, “conforme el flujo financiero disponible”.

En tanto, el aguinaldo se cancelará en seis pagos consecutivos, “en virtud de la imposibilidad objetiva de afrontar su pago íntegro e inmediato sin comprometerla continuidad operativa del sector”.

La nota fue firmada por los presidentes Luciano Fusaro (AAETA), Daniel Tenisci (CEAP), Daniel de Ingenis (CETUBA), Roberto Rodríguez (CTPBA) y Favio Ferreira (CEUTUPBA).

La decisión de las empresas está motivada en la crisis económica y financiera que sufren hace unos 10 años y que se agravó a mediados de 2022, cuando se disparó la inflación. Los ingresos del sistema de colectivos dependen de las tarifas que les cobran a los usuarios y las compensaciones (subsidios) que reciben del Gobierno.

Pero los costos que calcula la Secretaría de Transporte y autoriza como "tarifa técnica" están un 30% por debajo de los reales, lo que genera complicaciones económicas y una progresiva pérdida en la calidad del servicio público, dicen las empresas.

“Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa”, señalaron los empresarios en la nota.

"Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal", agregaron en la carta. (DIB)

