Un problema técnico en la app del IPS generó errores en los recibos de julio

El Instituto de Previsión Social en la mira.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que un “inconveniente técnico” afectó el funcionamiento del módulo Mi IPS, la aplicación que se usa para revisar los recibos y que estuvo arrojando resultados incorrectos, lo que generó preocupación entre los jubilados de la provincia de Buenos Aires.

Tras numerosas quejas, el IPS emitió un comunicado referido a los recibos de haberes de julio 2026 que figuraban en la web con montos que iban desde los $0 hasta los $70 millones. El organismo explicó que se trató de un error y que trabaja para solucionar el problema, debido a la cercanía de la fecha de inicio del cronograma de pago.

“Se trata exclusivamente de un error de visualización. La liquidación de haberes no fue modificada y el cronograma de pagos no se ve afectado. Los haberes de las y los beneficiarios serán liquidados correctamente junto con el cronograma de pagos establecido”, indicó el organismo.

Asimismo, el IPS buscó transmitir tranquilidad a las personas jubiladas y pensionadas y aseguró que “los equipos técnicos están trabajando de manera inmediata para identificar el origen del inconveniente y restablecer el funcionamiento normal del sistema a la brevedad”.

De acuerdo al cronograma oficial, las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3 se cobran el 30 de julio. Ese mismo día cobran las pensiones sociales no contributivas de todos los DNI (del 0 al 9). Al día siguiente, el IPS pagará los haberes de julio para los DNI del 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fuente: Agencia DIB

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