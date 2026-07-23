La actividad metalúrgica cayó 4,6% en junio: PBA entre las más afectadas

La actividad metalúrgica profundizó su deterioro en junio y la provincia de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las jurisdicciones más afectadas. Además, el uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,8% , esto es 5,1 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás.

Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( Adimra ), la producción nacional cayó 4,6% interanual y acumula un retroceso de 5,7% en el primer semestre de 2026, mientras que Buenos Aires registró una baja de 5,6%, apenas por debajo de Córdoba (-5,7%), la mayor caída entre las principales provincias metalúrgicas.

La actividad también retrocedió 0,3% respecto de mayo, lo que marcó una nueva caída mensual y confirmó que el sector continúa sin mostrar señales de recuperación. En paralelo, la utilización de la capacidad instalada descendió hasta el 40,8%, uno de los niveles más bajos de la serie histórica, y el empleo volvió a contraerse, con una baja de 2,3% interanual y de 0,2% frente al mes anterior.

Desde Adimra advirtieron que la desaceleración de la caída mensual no implica un cambio de tendencia y señalaron que la producción sigue operando por debajo de los niveles de 2025, en un contexto de baja utilización de la capacidad instalada y debilidad del mercado interno. Además, destacaron que la caída simultánea de las importaciones y de la producción nacional refleja un achicamiento del mercado total, con menor demanda tanto para la oferta local como para la importada.

En el plano provincial, Buenos Aires volvió a mostrar un desempeño negativo. La producción cayó 5,6% interanual, impulsada por bajas generalizadas en fundición, forja de metal y bienes de capital. Solo Córdoba presentó un retroceso mayor (-5,7%), mientras que Entre Ríos cayó 4,5%, Mendoza 3,2% y Santa Fe registró la menor baja, con 1,2%, sostenida parcialmente por la recuperación de la maquinaria agrícola. Las cinco provincias concentran más del 90% de la producción metalúrgica nacional y todas registraron resultados negativos durante junio.

Actividad metalúrgica: rubro por rubro

A nivel sectorial, siete de las ocho ramas metalúrgicas terminaron el mes con caídas interanuales. Los mayores retrocesos correspondieron a fundición (-9,4%), otros productos de metal (-9%), carrocerías y remolques (-6,7%) y bienes de capital (-5,9%). El único rubro que logró crecer fue maquinaria agrícola, con una mejora de 3,6% respecto de junio del año pasado.

El informe también muestra que todas las cadenas de valor relevadas registraron bajas en su producción. Las más afectadas fueron consumo final (-9,8%) y construcción (-7,1%), seguidas por automotriz (-6,3%), petróleo y gas (-6,1%) y minería (-5,9%). Agroindustria (-2,4%) y alimentos y bebidas (-4,1%) exhibieron las menores caídas.

En materia de comercio exterior, las importaciones metalúrgicas disminuyeron 25,1% interanual en mayo y acumulan una caída de 13,5% en lo que va del año. Las exportaciones, en cambio, crecieron 33,9%, aunque Adimra aclaró que ese incremento respondió principalmente a una operación puntual de productos metálicos no ferrosos; sin ese efecto, la suba habría sido de 9,1%.

Fuente: Agencia DIB